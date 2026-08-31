МУЗИКАУТОР инвестира 110 000 евро в нови 89 авторски музикални проекта

Сдружението прилага ясен регламент и подобрена методика, за да гарантира пълна прозрачност при оценяването

89 нови проекта се класираха в Конкурса за авторска музика към Културния фонд на МУЗИКАУТОР. Тази година организацията инвестира 110 000 евро в създаването на качествени български произведения в различни жанрове.

Рекордните 263 кандидатури постъпиха в рамките на 13-ата сесия на фонда. Подкрепа ще получат 61 проекта в категория „Популярна музика“, 4 – в „Класическа музика“ и 6 – в „Музика на фолклорна основа“. Сред класираните проекти 18 са на млади автори. Размерът на финансирането се определя според продължителността на произведението и спецификите на съответния жанр и е от 1 200 € до 2 200 €.

МУЗИКАУТОР прилага ясен регламент и подобрена методика, за да гарантира пълна прозрачност при оценяването и фокус върху качествата на музикалната творба. Кандидатурите се разглеждат в условията на анонимност на авторите, което минимизира възможността за влияние върху крайното класиране.

Съставът на 11-членната комисия е определен от Общото събрание на сдружението въз основа на високата професионална експертиза на оценяващите. В категория „Популярна музика“ музикалните произведения бяха разгледани от Дончо Генов, Васил Русев, Филип Александров, Христо Ламбрев и музикалния издател „Токсити Пъблишинг“ ЕООД. Кандидатурите в раздел „Класическа музика и музика на фолклорна основа“ бяха оценявани от композиторите проф. Борислава Танева, Недялко Недялков, Владимир Джамбазов, проф. д-р Георги Арнаудов, Стефан Илиев и Христофор Раданов.

„МУЗИКАУТОР инвестира в таланта и оригиналността, които авторите влагат в създаването на българска музика. Нашият стремеж е все по-качествени произведения да достигат до широка публика както у нас, така и в чужбина, където да бъдат представени на престижни международни форуми“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Отпуснатите средства от Културния фонд на МУЗИКАУТОР за създаване на българска музика от 2011 г. досега вече надхвърлят 1 310 000 евро. Сред творците, които тази година ще получат финансова подкрепа, са Алена Вергова, проф. Александър Текелиев, Вида Пиронкова, Десислава Андонова, Jeko[v], Росен Балкански, група „Орендъ“, Русита, Владимир Величков, Нео Куртев, Niki R:ce, Skiller и група Freakdale.

Всички класирани проекти в Конкурса за авторска музика към Културния фонд на МУЗИКАУТОР в Сесия 2026 можете да видите тук.