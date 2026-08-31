Кабинетът "Радев":

МУЗИКАУТОР инвестира 110 000 евро в нови 89 авторски музикални проекта

31 август 2026, 11:31 часа 1200 прочитания 0 коментара
Снимка: МУЗИКАУТОР
МУЗИКАУТОР инвестира 110 000 евро в нови 89 авторски музикални проекта

Сдружението прилага ясен регламент и подобрена методика, за да гарантира пълна прозрачност при оценяването

89 нови проекта се класираха в Конкурса за авторска музика към Културния фонд на МУЗИКАУТОР. Тази година организацията инвестира 110 000 евро в създаването на качествени български произведения в различни жанрове.

Рекордните 263 кандидатури постъпиха в рамките на 13-ата сесия на фонда. Подкрепа ще получат 61 проекта в категория „Популярна музика“, 4 – в „Класическа музика“ и 6 – в „Музика на фолклорна основа“. Сред класираните проекти 18 са на млади автори. Размерът на финансирането се определя според продължителността на произведението и спецификите на съответния жанр и е от 1 200 € до 2 200 €.

МУЗИКАУТОР прилага ясен регламент и подобрена методика, за да гарантира пълна прозрачност при оценяването и фокус върху качествата на музикалната творба. Кандидатурите се разглеждат в условията на анонимност на авторите, което минимизира възможността за влияние върху крайното класиране.

Съставът на 11-членната комисия е определен от Общото събрание на сдружението въз основа на високата професионална експертиза на оценяващите. В категория „Популярна музика“ музикалните произведения бяха разгледани от Дончо Генов, Васил Русев, Филип Александров, Христо Ламбрев и музикалния издател „Токсити Пъблишинг“ ЕООД. Кандидатурите в раздел „Класическа музика и музика на фолклорна основа“ бяха оценявани от композиторите проф. Борислава Танева, Недялко Недялков, Владимир Джамбазов, проф. д-р Георги Арнаудов, Стефан Илиев и Христофор Раданов.

„МУЗИКАУТОР инвестира в таланта и оригиналността, които авторите влагат в създаването на българска музика. Нашият стремеж е все по-качествени произведения да достигат до широка публика както у нас, така и в чужбина, където да бъдат представени на престижни международни форуми“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

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Отпуснатите средства от Културния фонд на МУЗИКАУТОР за създаване на българска музика от 2011 г. досега вече надхвърлят 1 310 000 евро. Сред творците, които тази година ще получат финансова подкрепа, са Алена Вергова, проф. Александър Текелиев, Вида Пиронкова, Десислава Андонова, Jeko[v], Росен Балкански, група „Орендъ“, Русита, Владимир Величков, Нео Куртев, Niki R:ce, Skiller и група Freakdale.

Всички класирани проекти в Конкурса за авторска музика към Културния фонд на МУЗИКАУТОР в Сесия 2026 можете да видите тук.

 

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МУЗИКАУТОР
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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