Батареии Spyder на гръцките острови: Гърция и Израел подписват за "Ахиловия щит"

Гърция ще подпише споразумение за отбрана с Израел на стойност 3,1 милиарда евро (3,6 милиарда долара) в понеделник в Тел Авив. Това е важна сделка, която ще осигури на Атина първата ѝ интегрирана, многопластова мрежа за противовъздушна отбрана, известна в Гърция като "Ахилов щит", предаде гръцкото издание Kathimerini. Споразумението, договорено в продължение на три години, обхваща придобиването и разполагането на няколко израелски системи за противовъздушна отбрана.

Системите ще бъдат доставяни на гръцките въоръжени сили поетапно и се очаква да станат напълно оперативни в рамките на 35 месеца.

Подробности за сделката

Гръцкото участие в процеса на производство и монтаж да представлява около 25% от проекта, като гръцките компании ще получат приблизително 700 милиона евро от общата стойност на договора като подизпълнители на участващите израелски отбранителни фирми.

Според израелски доклади, по-голямата част от финансирането ще отиде при Rafael Advanced Defense Systems, която ще достави системите David's Sling, предназначени за прихващане на тежки ракети и балистични ракети, както и мобилни системи Spyder, предназначени за противодействие на дронове и други безпилотни летателни апарати.

Israel Aerospace Industries, или IAI, ще предостави системата Barak MX, предназначена за защита от самолети и ракети.

Проектът ще включва и национален командно-контролен център за координиране на различните системи и управление на изстрелванията на ракети. Центърът ще включва възможности за изкуствен интелект и ще бъде моделиран отчасти по израелската интегрирана командна структура за противовъздушна отбрана. ОЩЕ: Изкуствен интелект ще е в основата на "Ахиловия щит" на Гърция

Ахиловия щит

Известна в Гърция като „Ахилов щит“, системата ще включва разполагането на батерии Spyder на гръцките острови.

Министърът на отбраната Никос Дендиас в неделя определи проекта като важен компонент от по-широките усилия на правителството за реформа на въоръжените сили.

„Ахиловият щит“ ​​е част от програмата за военна реформа, известна като „Дневен ред 2030“. Дендиас заяви, че програмата премества Гърция „в нова реалност“ и приема „нов подход към отбраната и възпирането“.

Той определи „Ахиловия щит“ ​​като „важно звено в реформата на въоръжените сили“ и „необходим отговор на геополитическите и технологични предизвикателства на нашето време“. ОЩЕ: Гърция разгръща Ахиловия щит - мощна система за противодействие на враждебни заплахи по въздух, море и под вода