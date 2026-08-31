Judas Priest сред мълнии и дъжд: И природата куфя с нас

Какво трябва да се случи, за да си на концерт на боговете Judas Priest, които може и да не видиш повече на живо, но да си тръгнеш преди края? Верният отговор е НИЩО. Нищо не може, а и не трябва да те накара да напуснеш - нито силен дъжд, нито мощни гръмотевици. Или поне така мисля аз, макар че много хора ме опровергаха. Концертът на Judas Priest на 29 август на Vidas Art Arena беше великолепно показно от бога на метъла Роб Халфорд, което ни припомни защо тази музика носи безкраен мълниеносен заряд.

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Събитието беше открито от бандата Jelusick - създадена от хърватина Dino Jelusick с изцяло хърватски състав, но отскоро на барабаните седна българинът Ник Николаев. Със силно влияние от легендарните Whitesnake и известно време, в което самият Дино става част от групата на Дейвид Ковърдейл като беквокал и кийбордист, Jelusick излязоха във видимо прекрасно настроение, което бързо се преля из публиката.

Източник: Fest Team: Георги Ангелов и Орлин Николов

Стил, страхотно звучене и самочувствие - тези три компонента на краткия, но стегнат сет на Jelusick максимално адекватно ни подготвиха за срещата с Роб Халфорд, за която обаче никой не очакваше да е толкова мълниеносна. Буквално.

Неравнодушната природа

"You've Got Another Thing Coming" откри шоуто, а "дядо Роб", както мнозина с любов наричат един от най-великите гласове в историята на метъла, се появи в целия си блясък и специфичен топъл поглед. Последваха класиките "Metal Gods", "Breaking the Law" и "The Ripper".

Тук всички вече разбирахме, че и природата е решила да се отдаде изцяло на енергията на Judas Priest и да куфее заедно с нас. Под засилващия се дъжд и все по-силните гръмотевици чухме "The Sentinel", преди да настъпи неочакваният принудителен антракт.

Източник: Fest Team: Георги Ангелов и Орлин Николов

Прекъсването на концерта ядоса мнозина, а след призива на организаторите всички да се оттеглят от металните огради на терена поради опасна гръмотевична дейност и стандартното обяснение, че който иска, може да напусне арената през изходите, мнозина просто решиха да си тръгнат. И сгрешиха, защото след 10-15 минути Роб Халфорд се завърна и продължи така, сякаш изобщо не е спирал. Адски мокри, но щастливи - чухме "Lightning Strike" (перфектен саундтрак на времето и светкавиците, които вече бяха безопасно далеч от нас). Последва побъркващата "Turbo Lover". Сред парчетата чухме още "Panic Attack", "No Surrender" и преди биса - "Painkiller". За финал прозвучаха "Electric Eye", "Hell Bent for Leather" и "Living After Midnight".

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На 25 август Роб Халфорд навърши 75 години, от които 53 години е вокалист на Judas Priest. За около час и половина, сред гръмотевици, дъжд и обожание, струящо от публиката, този титан на метъл музиката ни връчи най-големия подарък - талантът му, все още завидната му енергия и благодарността за вярността, която всички, останали на Vidas Art Arena, засвидетелстваха.

Източник: Fest Team: Георги Ангелов и Орлин Николов

Не знам дали ще видим и чуем Judas Priest отново. Имам чувството, че Халфорд може да пее така още 30 години. Дано да се окажа права.