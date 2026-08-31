Сигнал до Вашингтон: Румъния с важен завой в отбраната, поема военния си щит

Румъния е готова да поеме по-голям дял от отговорността за собствената си отбрана, като увеличава ангажиментите си и ги изпълнява. Това заяви румънският президент Никушор Дан след среща с американски конгресмени от Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите на Конгреса на САЩ. Той разговаря в неделя с Майк Роджърс, председател на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите, и с конгресмена Ерик Соренсън, член на комисията. Двамата бяха на посещение в Румъния.

Румънският президент се е срещнал с тях в авиобаза „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, като отбеляза, че базата е център на американското военно присъствие в Румъния и осезаем израз на сътрудничеството в областта на отбраната. Разговорите са подчертали стратегическото значение на Черноморския регион за трансатлантическата сигурност, както и необходимостта от по-нататъшно укрепване на колективното възпиране, подчерта той.

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Той посочи също, че са били разгледани широк кръг от приоритети в рамките на Стратегическото партньорство, цитира го агенция Аджерпрес. Укрепването и разширяването на икономическото и военното присъствие на САЩ в Румъния е приоритет за двустранното партньорство, за сигурността на Черноморския регион и за единството на НАТО, добави Никушор Дан.

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It was a pleasure to meet Congressman @RepMikeRogersAL, Chairman of the House Armed Services Committee, and Congressman Eric Sorensen, member of the Committee, at Mihail Kogălniceanu Air Base (MK) — the hub of the US military presence in Romania and a tangible expression of our… pic.twitter.com/7BFc5zqEnY — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 30, 2026