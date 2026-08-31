Зори на пианото представя "Солено" в последния ден на август (ВИДЕО)

Точно преди лятото символично да отстъпи място на есента, Зорница Захова, с артистичен псевдоним Зори на пианото, представя първата си авторска песен. Изборът на дата естествено продължава историята на "Солено" – песен за морето, страстта и любовта, оставяща солен вкус по кожата дълго след края на лятото.

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Музикалният продуцент на "Солено" е Ангел Ангелов. Той е автор на аранжимента и осъществява звукозаписа, микса и мастеринга на песента. Ангел е мултиинструменталист – барабанист, китарист и вокалист, а Зорница определя срещата им като преломна за нейната музика: "Тази песен нямаше да звучи така без енергията, която той внесе в нея като цяло, и най-вече в барабаните – основополагащи за парчето. Ангел умело вплете линията на моето пиано в аранжимента и така засили автентичния морски отпечатък на "Солено".

Песента нямаше да е същата и без морето, което Зорница, родом от Шабла, определя като част от нейната душа. Съвсем естествено то намира място във видеото, заснето от Таня Стоянова на Шофьорския плаж край Аркутино. Визията на Зорница също изцяло е подчинена на морската естетика, а гримът, дело на Добрина Катрафилова, добавя фриволна естественост и лекота.

Една от най-колоритните истории около клипа е свързана с избора на екранен партньор за Зорница. Концепцията изисква атрактивен и вдъхновяващ персонаж, който да пасва и на артистичната атмосфера. "Трудно намерих мъж, който да обединява в себе си вдъхновение и творчество, и в същото време визуално да стои добре до мен", разказва Зори. След своеобразен кастинг в социалните мрежи се появява Преслав Владов, синът на актьора Симеон Владов, който е художник, музикален ентусиаст и с афинитет към ретро автомобилите. Той се оказва точния персонаж за историята, но приносът му към видеото не приключва с ролята пред камерата.

За снимките Преслав докарва от София до морето изрисуваната от него розова "Волга" от 1982 г. Пътуването продължава около 13 часа, което е истинско геройство с автомобил без климатик в разгара на лятото. Колата се превръща в един от запомнящите се символи за видеото. А тъй като Преслав е и художник, това негово умение също намира място в сюжета. Той прехвърля изрисувания от него дракон на автомобила, като драконова татуировка върху гърба на Зорница.

Още за Зори на пианото

Макар "Солено" да е първата ѝ авторска песен, Зори на пианото съвсем не прави първите си стъпки на сцена. Зорница Захова е завършила Музикалната академия с пиано и зад гърба си има години като пианистка, певица и музикант – самостоятелно и в различни формации.

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Животът я отвежда и в друга професионална посока. Зорница е живяла в Германия, владее отлично немски и английски език, и ръководи собствен бизнес в сферата на езиковите услуги. Опитът ѝ с езика ѝ помага да пише текстове на български и английски език, които естествено вплита в музиката си.

След премиерата на "Солено", Зорница подготвя пускането и на английска версия на „Солено“ – „Salty Dream“. Английската версия е създадена във връзка с конкурса Sanremo Senior, в който тя подготвя участие. Според нея българският вариант звучи по-ударно, заради по-твърдото звучене на текста на български, докато английският вариант носи в себе си по-мекото усещане на английския език. „Salty Dream“ предстои да излезе след българската версия на 10 септември, а до края на годината Зори на пианото подготвя още музикални изненади.

Музикален издател и разпространител на музиката на Зорница Захова е KVZ Music.