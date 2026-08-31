Войната в Иран::

Стана ясно кога Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си за президент

31 август 2026, 10:57 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Стана ясно кога Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си за президент

Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви официално кандидатурата си за президент утре. Пред БНР той съобщи, че днес се очаква да бъде разпространена покана до медиите, в която ще бъде уточнено мястото на събитието.

Очаква се заедно с номинацията на Гюров да бъде представен и кандидатът за вицепрезидент - бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Още: И ДСБ застава зад Андрей Гюров за кандидат-президент: Бившият премиер е на ход

Към момента подкрепа за кандидатпрезидентската двойка са заявили две парламентарно представени формации - "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Андрей Гюров предсрочни парламентарни избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес