Стана ясно кога Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си за президент

Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви официално кандидатурата си за президент утре. Пред БНР той съобщи, че днес се очаква да бъде разпространена покана до медиите, в която ще бъде уточнено мястото на събитието.

Очаква се заедно с номинацията на Гюров да бъде представен и кандидатът за вицепрезидент - бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Още: И ДСБ застава зад Андрей Гюров за кандидат-президент: Бившият премиер е на ход

Към момента подкрепа за кандидатпрезидентската двойка са заявили две парламентарно представени формации - "Демократична България" и "Продължаваме промяната".