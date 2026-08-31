Ограничават движението по магистрала "Струма" за 5 дни

Движението по магистрала „Струма“ ще бъде ограничено до 4 септември заради полагане на напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел „Даскалово“.

Това съобщиха до БТА от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Дейностите ще се извършват всеки ден до указания срок в часовия диапазон от 8:00 ч. до 17:00 ч.

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Лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата, за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата, ще бъдат поетапно ограничавани или стеснявани. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

В същия участък, в района на кв. „Църква“, ще бъдат подменени и преброителните камери, намиращи се на магистрала „Струма“.

Движението ще бъде ограничавано поетапно във всяка една от лентите в двете посоки до 18:00 ч., информираха още от АПИ.

В края на миналата седмица бяха подменени и преброителни камери при 286-ия км на път I-1 София – Перник, в района на село Драгичево.

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