Издигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков излезе с публикация в социалните мрежи след среща с градоначалника на София Васил Терзиев и представители на ЦСКА. В профила си във Фейсбук Трайков обяви, че до новия стадион на "армейците" в Борисовата градина ще бъде издигнат паметник на Димитър Пенев. Стратега от Мировяне си отиде от този свят на 80-годишна възраст, а два дни след смъртта си бе изпратен от хиляди души.

Трайков разкри за паметник на Пената

"Застанал съм близо до мястото, където ще бъде поставен паметник на Димитър Пенев. На среща при кмета Васил Терзиев днес, заедно с представители на клуба, взехме това решение. А стадионът на ЦСКА в Борисовата градина вече придобива новия си вид и ще бъде наистина красив", написа Трайков.

Застанал съм близо до мястото, където ще бъде поставен паметник на Димитър Пенев. На среща при кмета Васил Терзиев днес,... Posted by Traicho Traikov on Tuesday, January 13, 2026

На 5 януари хиляди хора изпратиха Димитър Пенев в последния му път. Поклонението пред тленните останки на треньор номер 1 на България за 20-и век бе на Националния стадион „Васил Левски“, като да си вземат последно сбогом с него присъстваха редица бивши футболисти, спортни деятели, политици и почитатели, на които Димитър Пенев донесе огромна радост с постиженията в забележителната си кариера.

Почти цялата Пенева чета от САЩ 94' изпрати своя наставник с аплодисменти. Сред присъстващите бяха също Димитър Бербатов, Мартин Петров, Тодор Янчев, Джони Велинов, Валентин Михов, представители на Българския футболен съюз и още редица бивши играчи и спортни деятели.

Футболният клуб на ЦСКА имаше солидно присъствие на поклонението. Директорите Бойко Величков, Вангел Вангелов, старши треньорът Христо Янев и голяма част от играчите на "армейците" изпратиха Димитър Пенев. Президентите Георги Първанов и Петър Стоянов, кметът на София Васил Терзиев също се поклониха пред великия Пенев.

