Правителството на Гюров:

Наскоро изгонен от ЦСКА си намери нов отбор

19 февруари 2026, 22:09 часа 342 прочитания 0 коментара

Бившият защитник на ЦСКА Браян Кордоба е пред осъществяване на трансфер в своята родина. Колумбиецът е близо до подпис с местния Кукута Депортиво. Информацията съобщават местни медии. Тимът заема предпоследното 19-о място в първенството на страната, като има 3 равенства и 4 загуби от първите си 7 мача. Централният бранител се раздели с "армейците" преди малко повече от месец.

Кордоба преминава в Кукута Депортиво

Кордоба е продукт на школата на Атлетико Насионал. Минал е и през Онсе Калдас, носил е екипа на Америка де Кали, записвайки 23 мача в елита на Колумбия. С идването си в ЦСКА през 2023-та осъществи мечтата си да играе в Европа. В последната година обаче защитникът разочарова с поведението си, което доведе до прекратяване на договора през януари по взаимно съгласие. 

ВАР-ът на Actualno

Южноамериканецът не се яви навреме за зимната подоготовка под ръководството на бившия треньор Александър Томаш, а това доведе до конфликит. Впоследствие Браян Кордоба така и не успя да спечели титулярно място - нито при Душан Керкез, нито при Христо Янев. За столичния гранд защитникът записа 3382 игрови минути в 43 мача, в които нямаше попадения, бе декориран в жълто 6 пъти и веднъж изгонен.

ОЩЕ: Променят датата на Вечното дерби заради изборите: Вижте кога ще се играе ЦСКА - Левски

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Браян Кордоба, ЦСКА
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес