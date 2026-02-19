Наскоро изгонен от ЦСКА си намери нов отбор

Бившият защитник на ЦСКА Браян Кордоба е пред осъществяване на трансфер в своята родина. Колумбиецът е близо до подпис с местния Кукута Депортиво. Информацията съобщават местни медии. Тимът заема предпоследното 19-о място в първенството на страната, като има 3 равенства и 4 загуби от първите си 7 мача. Централният бранител се раздели с "армейците" преди малко повече от месец.

Кордоба преминава в Кукута Депортиво

Кордоба е продукт на школата на Атлетико Насионал. Минал е и през Онсе Калдас, носил е екипа на Америка де Кали, записвайки 23 мача в елита на Колумбия. С идването си в ЦСКА през 2023-та осъществи мечтата си да играе в Европа. В последната година обаче защитникът разочарова с поведението си, което доведе до прекратяване на договора през януари по взаимно съгласие.

Южноамериканецът не се яви навреме за зимната подоготовка под ръководството на бившия треньор Александър Томаш, а това доведе до конфликит. Впоследствие Браян Кордоба така и не успя да спечели титулярно място - нито при Душан Керкез, нито при Христо Янев. За столичния гранд защитникът записа 3382 игрови минути в 43 мача, в които нямаше попадения, бе декориран в жълто 6 пъти и веднъж изгонен.

