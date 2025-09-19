Войната в Украйна:

19 септември 2025, 21:37 часа 242 прочитания 0 коментара
ЦСКА даже и глоба не можа да си спечели: БФС обяви санкциите след мача с Арда

Българският гранд ЦСКА остана без санкции след сблъсъка с Арда Кърджали от Първа лига. Дисциплинарната комисия глоби единствено домакините с 1000 лева заради закъснение на началото на второто полувреме на отложения мач с ЦСКА вчера в Стара Загора.

Липсата на глоби обаче едва ли дава големи поводи за радост на стадион "Българска армия", след като допуснаха загуба от Арда и продължават да затъват. Голямата тема около "червените" е бъдещето на старши треньора Душан Керкез.

Арда - ЦСКА

Ето и какво гласи решението на Дисциплинарна комисия на БФС:

"Отложена среща от 5 кръг ППФЛ 

ПФК Арда - ПФК ЦСКА 

С предупреждения - 4 състезатели  ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Арда Кърджали с имуществена санкция в размер на 1000 лева."       

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
