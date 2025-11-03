Венци Стефанов обвърза скандала на пловдивското дерби с Хелоуин и нарече Наумов "пунта мара"

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде поредната си традиционна обширна пресконференция. Бизнесменът коментира скандала на пловдивското дерби, което бе прекратено в 41-вата минута заради удар с бутилка в лицето на стража на Ботев Даниел Наумов. Властимащият в "Овча купел" обвърза случката с Хелоуин и го обоснова по начин, който само той може. Според Стефанов Наумов бил пунта мара и където и да отидел правил простотии.

Стефанов за Вуцов: Временно съм бременна, после няма да съм бременна

"За Светльо Вуцов? Временно съм бременна, после няма да съм бременна, така ли беше? Дълбоко боледува не само българският футбол, ами българското общество. Какъв празник е Хелоуин? Празник на куци и кьорави вещици. Нашите деца празнуват Хелоуин, а не Деня на народните будители. Как няма да има изцепки по стадионите, като това се толерира? Държавата седи и вегетира. 3000 деца затворили в някаква конюшня около София, надрусани в трагично състояние. По улиците лежат и празнуват Хелоуин. Как не взехме нещо по-читаво? Взимаме само истериите и простотиите. Аз искам нашите деца да живеят в едно спокойно общество и да има ред", заяви Венци Стефанов.

"За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунтамара, където и да иде прави такива простотии. Рано или късно ще се видят нещата. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора. Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Това се прави навсякъде.", смята президентът на Славия.

ОЩЕ: Разкриха внушителната 7-цифрена сума, която Стефанов поискал от ЦСКА за юноша на Славия