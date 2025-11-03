Босът на Ботев Пловдив покани „чистата сълзичка Бати Венци“ на детектор на лъжата

Войната между финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов и президента на Славия Венцеслав Стефанов продължава с пълна сила. Както е известно, двамата са в много обтегнати взаимоотношения още от миналия месец, когато босът на „белите“ обяви публично, че представители на „канарчетата“ са пристигнали в София и са опитали да накарат футболисти на столичани да „продадат“ мача между двата тима.

Двамата са много обтегнати взаимоотношения

Напрежението между двамата се покачи и днес, когато на своя пресконференция Венцеслав Стефанов отново атакува Илиян Филипов. Президентът на Славия коментира делото, което строителният предприемач възнамерява да заведе срещу него. Стефанов бе категоричен, че Филипов няма шанс в съда. Това пък не се хареса на боса на Ботев Пловдив, който използва социалните мрежи, за да покани своя опонент на детектор на лъжата, който да определи кой от двамата не казва истината в случая.

Относно изказването на бати Венци: Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в... Posted by Илиян Филипов on Monday, November 3, 2025

Илиян Филипов излезе с позиция

„Относно изказването на бати Венци: Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове, предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата, за да разберат хората истината — дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист, или Вие сте уреждали мачове. Много ще е интересен резултатът“, изригна Илиян Филипов.

