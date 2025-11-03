„Временно съм бременна, после няма да съм бременна“: Нов тежък залп по Светослав Вуцов

Вратарят на Левски Светослав Вуцов напоследък търпи множество критики, след като взе решение временно да се оттегли от националния отбор на България. Както е известно, младият вратар се оплака от лошо отношение към него от страна на хора от щаба на селекционера Александър Димитров. От БФС дори организираха среща между двете страни, за да бъдат изгладени различията, но за момента няма изглед това да се случи.

Венци Стефанов отново нападна Вуцов

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов пък направи днес пореден остър коментар за Вуцов и решението му. Двамата са в много обтегнати взаимоотношения в последните месеци. Босът на Славия говори пред медиите на специална пресконференция, на която не пропусна да сподели своето мнение за скандала в националния отбор. „За Светльо Вуцов? Временно съм бременна, после няма да съм бременна, така ли беше?“, изригна Венци Стефанов пред събралите се журналисти.

Наскоро вратарят бе на втора среща в БФС

Последните информации сочат, че Светослав Вуцов не възнамерява да се завърне в националния отбор на България поне на този етап. Преди дни той отново бе на среща в БФС, която обаче не доведе до нищо. От футболния съюз обявиха, че тя е преминала в конструктивен тон, но не е ясно дали някога вратарят ще облече отново екипа на „лъвовете“.

