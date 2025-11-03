Венци Стефанов даде своето решение за пловдивското дерби и отсече: Виновен все ще е Георги Иванов

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своето решение за скандала на пловдивското дерби, което бе прекратено в 41-вата минута заради удар с бутилка в лицето на вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов. Според бизнесмена и двата отбора трябва да останат без точки от този мач. Ако от Българския футболен съюз вземат решение за преиграване, според Стефанов то трябва да се осъществи без публика. При всички случаи според Венци Стефанов виновен ще е Георги Иванов.

Каквото и решение да вземе ДК, виновен ще бъде Георги Иванов

"Ако питаш мен, трябва и двата отбора да останат без точки за този мач. За мен мачът е пропаднал. Ако се преиграва, тогава би трябвало да се преиграва без публика. По-точно да се доиграе. Каквото и решение да вземе ДК, виновен ще бъде Георги Иванов. Локомотивци ще кажат: „Ти си наша рожба, обаче ни наказаха“. Ботев ще кажат: „Аа, ти си локомотивец, ти направи така да не спечелим“. Това е много лошо", заяви Стефанов.

"Бих ги посъветвал за това решение да хвърлят ези и тура. Това е под формата на шега. Убеден съм, че и вие журналистите сте виновни. Все едно ще стане битката при Ватерло. Ще се лее кръв и урина. Битката за Пловдив… Бих ги посъветвал без публика в техните мачове", каза още той.

Беги оттук. Ударила те бутилка в главата. Наумов видя как може да стане герой за един ден. Крушата е много голям пич. Понякога от нерви изплясква някаква щуротия. Учудвам му се, защото някакви отиват и му казват: „Ти трябва да си отидеш, ние ще намерим друг“. Къде ще го намерят? Някъде по пътя за Асеновград... Ще извикам всички ви на делото и ще ви покажа. Щял да ме съди Илиян Филипов. Той разчита, че делото ще бъде в Пловдив. Няма шанс! Да ви кажа", добави президентът на Славия.

