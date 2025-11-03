Трети тим от родната Първа лига отнесе наказание от ФИФА

Трети отбор от българската Първа лига отнесе тежко наказание от ФИФА. Става въпрос за тима на Спартак Варна. Новината бе съобщена от колегите от „Спортал“. Както е известно, наскоро световната футболна централа наложи санкции на Ботев Пловдив и Берое, като на двата клуба им бе забранено да картотекират нови футболисти. Наказанието важи за срок от три трансферни прозореца.

Спартак Варна се присъедини към Ботев Пловдив и Берое

Днес стана ясно, че Спартак Варна също е попаднал под ударите на ФИФА. „Соколите“, подобно на Ботев Пловдив и Берое, са получили забрана за картотекиране на нови играчи. Срокът е същият като при останалите два български клуба – в следващите три трансферни прозореца. Причината са наказанията на трите отбора е една и съща – дългове към бивши футболисти, които все още не са изчистени. Потърпевшите са се жалвали на световната централа и са осъдили родните тимове.

Наказанията ще паднат, след като клубовете си платят дълговете

Берое, Ботев Пловдив и Спартак Варна могат да отменят санкцията на ФИФА, но за целта трябва да платят дълговете си. Когато това се случи, то централата автоматично ще анулира забраната за картотекиране на нови играчи. Припомняме, че това не е първият път, в който Спартак Варна отнася наказание от ФИФА. В последните месеци клубът се намира в доста деликатно финансово положение и трудно може да покрива разходите си, както и своите задължения към бивши състезатели.

ОЩЕ: Последният в Първа лига надви тим от Топ 8 и прекъсна кошмарна серия