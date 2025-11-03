Венци Стефанов нападна мениджъра на Карлос Насар и генералния директор на БНТ, но защити Георги Иванов

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов се развихри на пресконференция пред журналисти. Бизнесменът критикува мениджъра на Карлос Насар - Николай Жейнов, защото по думи на Стефанов агентът водил щангиста в Катар, "за да вземе някакви пари". Под прицела на властимащия на стадиона в "Овча Купел" се озова и генералният директор на Българската национална телевизия Емиш Кошлуков, защото не пращал журналисти на командировка за лагерите на "белите" в Турция. Венци Стефанов обаче показа, че освен да критикува, може и да защитава, като "оневини" президента на Българския футболен съюз Георги Иванов за скандала на пловдивското дерби.

Стефанов: Една мижитурка мениджър ще води Карлос в Катар да вземе някакви пари

"Скандали… един огромен талант и страхотно момче е Насар. Една мижитурка мениджър ще го води в Катар да вземе някакви пари. Той така направи и с моя футболист Филип Кръстев. Защо? Защото държавата не удря по масата. Има министър на спорта и трябва да каже какъв бюджет имаме. Зимата отиваме на подготовка в Турция, журналисти няма. Вместо журналистите да посещават мачовете и да се вижда какво се случва с българския спорт, те стоят тук. Защото няма пари националната телевизия. Сигурно другите пращат от пари. Иска ми се да попитам господин Кошлуков толкова ли са закъсали? Ако трябва, ще вземем няколко журналисти на нашата сметка. Ние искаме да направим нещо добро", избухна Стефанов.

ОЩЕ: Венци Стефанов обвърза скандала на пловдивското дерби с Хелоуин и нарече Наумов "пунта мара"

"Няма кой да ни оправи нещата, ако не си ги оправим сами. Гонзо бил виновен. Какво може да направи той? Какви правомощия имат футболният съюз? От държавата помагат ли му? Аз съм с две ръце за персоналните глоби. Слагат се камери и се търси персонална отговорност. Полицията отговаряла само отвън. Какво ме интересува отвън? Ако искат да се изтрепят. Вътре на стадиона трябва да има ред и спокойствие. Идват напушени, надрусани, бабаити, като че ли не отиват на футболна среща да се радват, а на гладиаторски бой", смята той.

"Първите седем години са много важни във възпитанието на един човек. Христо Крушарски е пич. Познавам го, радвам се, че го познавам, защото е мъжкар. Човекът си дава от своя бизнес, за да могат деца и граждани на Пловдив да се радват. От другата страна има само черно", каза президентът на Славия и защити колегата си Христо Крушарски.

ОЩЕ: Историята се повтаря: Преди 11 години пловдивското дерби пак бе прекратено в 41-вата минута заради "фенове"