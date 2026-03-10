"Син" глас за ЦСКА: "Бият едно на мъка! Нямат изграден стил и са непостоянни" (ВИДЕО)

ЦСКА бие едно на мъка, няма изграден стил и е непостоянен: това каза спортният журналист на Actualno.com Джем Юмеров в последния епизод на предаването "Точно попадение". Юмеров, който е пряко ангажиран с отразяването на българския футбол, изрази мнение, че ЦСКА е на приливи и отливи - в някои мачове показва добра игра, но пък в други изпитва затруднения. Той се върна към мачовете със Славия, Септември и Ботев Враца, в които ЦСКА не успя да убеди игрово, а освен това допусна и загуба с 0:2 от Септември.

ЦСКА показва красив футбол, но не във всеки двубой

"ЦСКА все още няма изграден стил и са непостоянни. За мен срещу Септември "армейците" играха много под възможностите си. Самият Христо Янев загатна за подценяване и вероятно точно това се беше случило. За сметка на това срещу Локомотив София показа красив футбол, но не го виждаме във всеки двубой", заяви Джем Юмеров, който обаче отбеляза, че именно ЦСКА ще реши битката за титлата.

"Има добри попадения в селекцията"

"ЦСКА бие едно на мъка. С Ботев Враца пак беше мъка, и преди това имаше мъка. Все още не са постоянни, но това не означава, че до края на сезона няма да покажат добри игри. Има добри попадения в селекцията", добави още Юмеров, който не крие симпатиите си към Левски. Неговият колега Бойко Димитров, който пък симпатизира на ЦСКА, бе на малко по-различно мнение - можете да го чуете във видеото: