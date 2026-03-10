"Хьогмо прати Веласкес на втора ликвидация! И може би няма да му е последната..."

Пер-Матиас Хьогмо прати Хулио Веласкес на втора ликвидация: това каза спортният журналист Джем Юмеров в последния епизод на "Точно попадение". Думите му са по повод третата поредна загуба на "сините" от действащия шампион на България от началото на пролетния дял. Лудогорец първо победи Левски за Суперкупата на България, а след това нанесе загуби на столичния тим и за Купата на България и в първенството, като Веласкес така и не успя да намери как да коригира играта на отбора, за да измъкне нещо срещу "орлите".

Левски не излезе да се надиграва с Лудогорец, а сега бе моментът за това

"Хьогмо прати Веласкес на втора ликвидация, така ли излизат сметките? И може би няма да му е последно. Едно положение реши мача, но този път Левски отстъпи в битката - и за първа топка, и за втора топка. Чисто футболно, не излезе да се надиграва с Лудогорец. Самият факт, че Око-Флекс водеше нападението е достатъчен", заяви Джем Юмеров, който следи изкъсо процесите в българския футбол.

"А когато си над 10 точки пред Лудогорец, сега е моментът да се надиграваш, за да си кажеш поне, че си опитал, че си сверил часовника. Веласкес предпочете по-скоро да играе за "хикс", а има едно неписано правило, че който излиза за "хикс", губи", добави още той. Водещият на предаването Стефан Йорданов пък допълни за срещата в Разград, че "този мач сме го гледали поне два пъти", визирайки предходните два мача, които се развиха по сходен сценарий.

