ЦСКА II спря пропадането преди ЦСКА: Талантите на "червените" блеснаха пред погледа на Бусато и Годой

Дублиращият отбор на ЦСКА, който се състезава във Втора лига, спря негативната серия от три мача без победа. "Червените" надвиха Етър Велико Търново с 4:1 като домакин в среща, изиграна в Драгалевци. Талантите на "армейците" блеснаха при завръщането край тъчлинията на Даниел Моралес и пред погледите на звездите от първия отбор Густаво Бусато и Леандро Годой, които изгледаха срещата от трибуните.

Дубълът на ЦСКА разби Етър Велико Търново

Още в 12-ата минута ЦСКА допусна да изостане в резултата, след като Стивън Стоянчов пресече пас към вратаря и успя да се разпише. Само девет минути по-късно обаче Георги Чорбаджийски изравни, а в 35-ата минута Симеон Матов направи обрата пълен. Веднага след почивката Илиан Антонов вкара за 3:1, а в края на срещата Радослав Живков оформи крайното 4:1. С добри изяви се отчетоха и други таланти като Мартин Стойчев, Иван Тасев и Марк-Емилио Папазов.

Още: ЦСКА изпрати поредната изкупителна жертва. И така до следващия обречен на пангара

ЦСКА II записа едва третата си победа от началото на сезона във Втора лига, като заема 8-мо място с 11 точки след девет изиграни мача. Етър пък е 12-ти със 7 точки. Припомняме, че начело на ЦСКА II трябваше да застане новопривлечения треньор Валентин Илиев, но той бе пратен "на пожар" начело на първия отбор след уволнението на Душан Керкез. Затова и ЦСКА се обърна към Моралес, който сега ще води дубъла на "армейците" и стартира престоя си с победа.

И докато ЦСКА II спря пропадането си с победа, то при първия отбор на ЦСКА негативните резултати продължават. Още по темата: Новото начало за ЦСКА - като старото. С капитан от нафталина, мъчна игра и без победа