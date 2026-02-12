"Много въпроси имах към съдията, но избяга": Херо оспори гола на Локомотив

Наставникът на Ботев Пловдив Димитър Димитров - Херо оспори попадението на Локомотив Пловдив, с което "смърфовете" се наложиха с 1:0 в четвъртфиналния двубой от Купата на България. Парвиз Умарбаев вкара в самото начало на срещата, а попадението бе разглеждано за потенциална пасивна засада, тъй като топката мина през краката на футболист на Локомотив непосредствено пред голлинията.

Херо иска съдийско тълкувание за признатия гол на Локомотив

Според Херо, голът е трябвало да бъде отменен, но не е успял да получи отговор от съдийската бригада за взетото решение, тъй като го избягвали по време на срещата. Наставникът на Ботев вероятно визира четвъртия съдия на мача, към който треньорите се обръщат, когато имат въпроси към взетите съдийски решения. Иначе Димитров призна още, че Ботев не си е свършил работата в атака, тъй като е създал много положения, но не е стигнал до гол.

Още: Локомотив седна на престола в Пловдив! Умарбаев изхвърли Ботев от Купата на България

"На мен ми е интересно за ситуацията с гола. При положение, че техният футболист е в засада и в последния момент си разтваря краката. И това влияе много на нашия вратар. Аз съм убеден, че това е абсолютна засада. Но хората, които бяха във ВАР-а - Попов и Железов, имаха друго мнение. На мен ще ми е интересно да изтълкуват тази ситуация", каза Херо.

"Дали съм получил отговор от съдията по време на ситуацията? Не. Той избягваше контакта с мене. Не се чувстваше комфортно да отговори на моите въпроси. Избяга, така че не можах да му задам въпросите. Много въпроси имах да му задам, но това няма никакво значение вече, той си изпълни нещата както трябваше", добави още той, като преди това отбеляза, че търси вината за загубата на първо място в неговия тим.

Още: Мъри Стоилов посъветвал Херо за един от трансферите на Ботев Пловдив