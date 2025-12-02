Войната в Украйна:

Христо Янев извади ЦСКА от дупката, но следващите три мача са рубиконът за „армейците“

02 декември 2025, 07:00 часа 577 прочитания 0 коментара

ЦСКА най-накрая излезе от дълбоката дупка, в която сам се бе окопал в началото на сезона. Само за няколко месеца „червените“ се превърнаха от борещ се за оцеляване в реален претендент за място в Топ 4 на Първа лига. Основната роля за това рязко преобразяване е на новия треньор на тима Христо Янев. До момента младият специалист се справя отлично на кормилото на българския гранд, но трудното тепърва започва.

Христо Янев успя да стабилизира ЦСКА

Христо Янев застана начело на ЦСКА в края на септември. Преди това тимът бе воден от Душан Керкез, който някак си успя да направи така, че да превърне „армейците“ в посмешището на българското първенство. Босненецът бе приветстван с големи очаквания в „червения“ лагер, но се провали с гръм и трясък. При Керкез активът на родния гранд бе една победа, четири равенства и три загуби. Логично той бе изгонен от ръководството, което трябваше да реагира мигновено, за да се опита да спаси сезона.

Христо Янев

В крайна сметка начело на ЦСКА се завърна Христо Янев. Бившата звезда на „армейците“ веднага се хвърли в боя и успя да стабилизира отбора. В първите му два мача начело „червените“ направиха две равенства – срещу Локомотив София и Лудогорец. Хиксът със шампионите даде тласък на ЦСКА, но отборът все още бе много далеч от очакваното. Последваха победи срещу Добруджа, Берое, Севлиево за Купата, и Монтана, които още повече повдигнаха „армейския“ дух.

Най-важната победа бе в дербито с Левски

Най-важната победа на ЦСКА дойде на 8 ноември, когато „червените“ се наложиха над Левски във Вечното дерби с минималното 1:0. Да, много хора ще кажат, че тимът на Янев е играл антифутбол, че „армейците“ само са се ритали и бавили времето. Но така е в дербитата. Така играе отбор, който е притиснат до стената и няма какво да губи. Нали не си представяте, че във всички дербита по света феновете винаги се наслаждават на красив, резултатен и джентълменски футбол?

Джеймс Ето'о Петко Панайотов ЦСКА

Та, ЦСКА победи Левски. И играчите на Христо Янев, а и самият той си повярваха. Повярваха, че имат качествата да извадят отбора от тежката криза. Наред с успеха над големия съперник феновете на „армейците“ видяха и друго – най-накрая футболистите се намираха в добро физическо състояние. Нещо, което тотално липсваше при Керкез. След успеха си срещу Левски ЦСКА записа трудна победа над Ботев Пловдив, както и разгром с 4:0 над Спартак Варна. По този начин „червените“ се намърдаха в Топ 4 на Първа лига, макар и за кратко.

ЦСКА е длъжен да завърши в Топ 4 и да продължи напред за Купата

На първо четене изглежда, че ЦСКА вече е излязъл от дупката и сега на „армейците“ им предстои едно леко и безаварийно плаване към местата, даващи право на участие в евротурнирите. Това обаче не е точно така. Причината е, че следващите три мача ще са рубиконът за „червените“ и Христо Янев. И би трябвало да дадат отговор какво да очакват феновете през пролетта.

ЦСКА Локомотив Пловдив Давид Сегер

В оставащите три двубоя до края на зимния дял ЦСКА ще се изправи последователно срещу Локомотив Пловдив у дома, срещу Черно море във Варна, както и срещу Локомотив София в 1/8-финал за Купата на България. Без да се изхвърлям много, смея да твърдя, че в тях „армейците“ са длъжни да победят „смърфовете“ и столичните „железничари“. Евентуален успех над „черно-белите“ и грешна стъпка на Черно море при визитата на Берое ще гарантират на ЦСКА място в Топ 4 през пролетта. Победа над Локомотив София пък ще изпрати „червените“ на 1/4-финал за Купата – трофеят, който Янев и момчетата му трябва да преследват с всички сили. Ако това се случи, то пътят на „армейците“ към по-големите цели ще бъде открит.

Какво предстои за „армейците“?

През зимата ЦСКА със сигурност ще се подсили с нови и класни футболисти. Очаквам ръководството да си е написало домашното и да не чака до последния момент, за да вземе необходимите състезатели, които да се включат пълноценно в зимния подготвителен лагер. Това ще помогне на Христо Янев и щаба му да се запознаят детайлно с техните качества, както и къде ще бъдат най-полезни на отбора през пролетния дял.

ЦСКА

Истината е, че ЦСКА все още е далеч от това, което искат да виждат феновете и ръководството. А и навярно самият Христо Янев. Но е ясно, че лека-полека отборът се приближава към желаното. „Червените“ играят все по-добре, а дистанцията със съперниците намалява. Доброто представяне на „армейците“ вкарва допълнително напрежение в основните конкуренти за челото, които неизменно ще допускат грешки и ще губят точки.

До края на сезона всичко е възможно

Далеч съм от мисълта, че ЦСКА само ще печели, но при класиране в Топ 4 през пролетта и продължаване напред за Купата „армейците“ имат страхотен излаз за силен завършек на сезона. Завършек, който може да отведе закъсалия „червен“ гранд до челните места и класиране в евротурнирите. Нещо, което феновете копнеят да видят и което ще бетонира Христо Янев на кормилото на любимия му отбор.

ЦСКА Лудогорец Давид Пастор Бърнард Текпетей

Дотогава обаче има много време. Сега Янев и играчите му са длъжни да вземат останалите три мача. Ако това се случи, всичко е възможно. А защо не и ЦСКА да попритисне Левски и Лудогорец в битката за титлата? Но за това – другия път. Нека първо „армейците“ си вземат предстоящите мачове, които са рубиконът за техния изпълнен с емоции сезон.

Автор: Бойко Димитров

