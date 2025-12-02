Христо Янев извади ЦСКА от дупката, но следващите три мача са рубиконът за „армейците“

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

ЦСКА най-накрая излезе от дълбоката дупка, в която сам се бе окопал в началото на сезона. Само за няколко месеца „червените“ се превърнаха от борещ се за оцеляване в реален претендент за място в Топ 4 на Първа лига. Основната роля за това рязко преобразяване е на новия треньор на тима Христо Янев. До момента младият специалист се справя отлично на кормилото на българския гранд, но трудното тепърва започва.

ОЩЕ: ЦСКА и Левски громят, но Лудогорец има всички шансове пак да е шампион | Точно попадение (ВИДЕО)

Христо Янев успя да стабилизира ЦСКА

Христо Янев застана начело на ЦСКА в края на септември. Преди това тимът бе воден от Душан Керкез, който някак си успя да направи така, че да превърне „армейците“ в посмешището на българското първенство. Босненецът бе приветстван с големи очаквания в „червения“ лагер, но се провали с гръм и трясък. При Керкез активът на родния гранд бе една победа, четири равенства и три загуби. Логично той бе изгонен от ръководството, което трябваше да реагира мигновено, за да се опита да спаси сезона.

В крайна сметка начело на ЦСКА се завърна Христо Янев. Бившата звезда на „армейците“ веднага се хвърли в боя и успя да стабилизира отбора. В първите му два мача начело „червените“ направиха две равенства – срещу Локомотив София и Лудогорец. Хиксът със шампионите даде тласък на ЦСКА, но отборът все още бе много далеч от очакваното. Последваха победи срещу Добруджа, Берое, Севлиево за Купата, и Монтана, които още повече повдигнаха „армейския“ дух.

Най-важната победа бе в дербито с Левски

Най-важната победа на ЦСКА дойде на 8 ноември, когато „червените“ се наложиха над Левски във Вечното дерби с минималното 1:0. Да, много хора ще кажат, че тимът на Янев е играл антифутбол, че „армейците“ само са се ритали и бавили времето. Но така е в дербитата. Така играе отбор, който е притиснат до стената и няма какво да губи. Нали не си представяте, че във всички дербита по света феновете винаги се наслаждават на красив, резултатен и джентълменски футбол?

Та, ЦСКА победи Левски. И играчите на Христо Янев, а и самият той си повярваха. Повярваха, че имат качествата да извадят отбора от тежката криза. Наред с успеха над големия съперник феновете на „армейците“ видяха и друго – най-накрая футболистите се намираха в добро физическо състояние. Нещо, което тотално липсваше при Керкез. След успеха си срещу Левски ЦСКА записа трудна победа над Ботев Пловдив, както и разгром с 4:0 над Спартак Варна. По този начин „червените“ се намърдаха в Топ 4 на Първа лига, макар и за кратко.

ЦСКА е длъжен да завърши в Топ 4 и да продължи напред за Купата

На първо четене изглежда, че ЦСКА вече е излязъл от дупката и сега на „армейците“ им предстои едно леко и безаварийно плаване към местата, даващи право на участие в евротурнирите. Това обаче не е точно така. Причината е, че следващите три мача ще са рубиконът за „червените“ и Христо Янев. И би трябвало да дадат отговор какво да очакват феновете през пролетта.

В оставащите три двубоя до края на зимния дял ЦСКА ще се изправи последователно срещу Локомотив Пловдив у дома, срещу Черно море във Варна, както и срещу Локомотив София в 1/8-финал за Купата на България. Без да се изхвърлям много, смея да твърдя, че в тях „армейците“ са длъжни да победят „смърфовете“ и столичните „железничари“. Евентуален успех над „черно-белите“ и грешна стъпка на Черно море при визитата на Берое ще гарантират на ЦСКА място в Топ 4 през пролетта. Победа над Локомотив София пък ще изпрати „червените“ на 1/4-финал за Купата – трофеят, който Янев и момчетата му трябва да преследват с всички сили. Ако това се случи, то пътят на „армейците“ към по-големите цели ще бъде открит.

Какво предстои за „армейците“?

През зимата ЦСКА със сигурност ще се подсили с нови и класни футболисти. Очаквам ръководството да си е написало домашното и да не чака до последния момент, за да вземе необходимите състезатели, които да се включат пълноценно в зимния подготвителен лагер. Това ще помогне на Христо Янев и щаба му да се запознаят детайлно с техните качества, както и къде ще бъдат най-полезни на отбора през пролетния дял.

Истината е, че ЦСКА все още е далеч от това, което искат да виждат феновете и ръководството. А и навярно самият Христо Янев. Но е ясно, че лека-полека отборът се приближава към желаното. „Червените“ играят все по-добре, а дистанцията със съперниците намалява. Доброто представяне на „армейците“ вкарва допълнително напрежение в основните конкуренти за челото, които неизменно ще допускат грешки и ще губят точки.

До края на сезона всичко е възможно

Далеч съм от мисълта, че ЦСКА само ще печели, но при класиране в Топ 4 през пролетта и продължаване напред за Купата „армейците“ имат страхотен излаз за силен завършек на сезона. Завършек, който може да отведе закъсалия „червен“ гранд до челните места и класиране в евротурнирите. Нещо, което феновете копнеят да видят и което ще бетонира Христо Янев на кормилото на любимия му отбор.

Дотогава обаче има много време. Сега Янев и играчите му са длъжни да вземат останалите три мача. Ако това се случи, всичко е възможно. А защо не и ЦСКА да попритисне Левски и Лудогорец в битката за титлата? Но за това – другия път. Нека първо „армейците“ си вземат предстоящите мачове, които са рубиконът за техния изпълнен с емоции сезон.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „ВАР-ът на Actualno“: На Левски не му трябва съмнителен „бащица“, а модерен модел на управление и хора, които горят да за клуба