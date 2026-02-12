Любопитно:

12 февруари 2026, 19:59 часа 239 прочитания 0 коментара
Локомотив седна на престола в Пловдив! Умарбаев изхвърли Ботев от Купата на България

Отборът на Локомотив Пловдив успя да победи Ботев Пловдив с минималното 1:0 като домакин в голямото дерби от 1/4-финалната фаза на Купата на България. Единственото попадение в срещата отбеляза лидерът на "смърфовете" Парвиз Умарбаев още в първите минути на двубоя, за да прати в екстаз домакинските фенове. След това Ботев така и не успя да стигне до изравнителен гол, а Локомотив си заслужи място на 1/2-финалите в турнира.

Очаквайте подробности!

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ботев Пловдив Купа на България Локомотив Пловдив
