Левски, тръгвате на война, но и тук бюджетите са различни. Ще загубите още едно "дерби"

Столичният гранд Левски излезе с позиция срещу bTV Media Group заради заглавието на 109-ия брой на предаването "Спортен нюзрум" - "Наричайте ме Нулио Веласкес!". Поводът за ироничната заигравка с името на старши треньора Хулио Веласкес са двата загубени турнирни мача от Лудогорец в рамките на една седмица. В своето съобщение, подписано от Климент Йончев - директор "Комуникации", "сините" оповестяват, че прекратяват издадените акредитации на представителите на bTV Media Group за пресконференции, тренировки, домакински мачове и официални събития на клуба.

Левски атакува извън терена

В прелюдието към коментара си държа да отбележа, че акредитация от Левски нямам и няма какво да ми бъде отнето. Нямам и нищо общо с bTV. Дори считам, че не трябва да оставяме в миманса някои тенденциозни заглавия на спортния отдел на гореспоменатата медия, свързани с един "спасител" на българските щанги. Да не говорим за други мениджърски решения, които предизвикаха протести.

Нека обаче се фокусираме върху конкретния казус. Тъй като внимателно изгледах 109-ия брой на "Спортен нюзрум" - предаване, което представлява своебразен подкаст, мога да отбележа, че журналистът Иво Бързаков критикува Хулио Веласкес с остри епитети. Да, колажът за корица едва ли би предизвикал възхищението на испанския специалист. Корицата на епизода е препратка към прословутия фен на Манчестър Юнайтед, който ще почака петата поредна победа на любимия си тим, за да се подстриже. Редно е да отбележим обаче, че другият журналист - Петър Бакърджиев, е контрапункт и излага тези в защита на Веласкес.

За сатирата, иронията и още нещо

В "Спортен нюзрум" сатирата винаги е била издигната на пиедестал - незвисимо от темата на конкретния епизод. Не е тайна, че обект на критика от колегите са били и бившият треньор на ЦСКА Александър Томаш, и президентът на БФС Георги Иванов. В Actualno.com също може да прочетете критични коментари по дадени спортни теми. Това считам, че е в рамките на позволеното в нашата професия. Нали от ръководството на Левски не са си помисляли да ограничават гласа на инакомислещите? Не бих повярвал на подобно твърдение.

Целта на този коментар не е да "адвокатства" на колеги журналисти. Целта е да помислим какво би станало, ако всеки клуб, или каквато и да е футболна организация, реши да спира достъпа на журналисти заради критични и сатирични заглавия. В такъв случай не са ли феновете най-големият губещ, защото се лишават от още една гледна точка? В крайна сметка иронията е журналистическо средство, което едва ли някога ще спрем да използваме - дори и да ни отнемат акредитациите. Но кой съм аз, че да давам акъл!

Ах, тези бюджети

Едно е ясно. Левски тръгна на война срещу голям медиен играч. Изпитвам леки подозрения, че "сините" отново имат малшанса да се борят срещу съперник с по-голям бюджет. А това, както знаем, в даден момент се отразява върху резултатите на столичани.

За финал, държа да отбележа, че посочените статистики в позицията на Левски са напълно коректни. Мисля си обаче, че за "синята" общност мачовете с ЦСКА и Лудогорец са малко по-важни от тези с ЦСКА 1948 и Черно море. В дербитата резултатите са следните:

11.02.2026 година. 1/4-финал за Купата на България. Лудогорец 1:0 Левски

03.02.2026 година. Финал за Суперкупата на България. Лудогорец 1:0 Левски

08.11.2025 година. Двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Левски 0:1 ЦСКА

19.09.2025 година. Двубой от 9-ия кръг на Първа лига. Левски 0:0 Лудогорец.

Левски осъществи ефективна комуникационна атака с висок коефициент на полезно действие - отнета акредитация. Предполагам, би било хубаво за всички левскари и на терена момчетата на Веласкес да правят същото.