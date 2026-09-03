"Позорна ситуация": Зеленски реагира остро на стрелба между военни и служители на службите в Киев (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски реагира остро на инцидент с участието на служители на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната и Службата за сигурност на Украйна в Киев, по време на който е възникнала престрелка в столицата. Той сподели реакцията си в традиционното си вечерно видео обръщение. „Относно днешната абсолютно позорна ситуация между отделни звена на СБУ и Главното разузнавателно управление, която се случи в Киев, разговаряхме с главния прокурор Руслан Кравченко. Главният прокурор и Държавното бюро за разследване ще изяснят всички подробности: всички показания и твърдения на участниците в този инцидент ще бъдат разгледани, цялата ситуация стъпка по стъпка“, каза Зеленски.

Той добави, че замесените в инцидента трябва да бъдат подведени под отговорност. По-конкретно, президентът подчерта необходимостта ръководителите на разузнавателните служби да вземат кадрови решения относно замесените в престрелката. Той също така призова за вътрешни разследвания в двете служби. „Тук, в Украйна, стрелбата е разрешена само по руски окупатори, за да се защити страната. Никаква друга престрелка никога няма да бъде възприемана от нашата държава като нещо, което е позволено на когото и да било“, подчерта президентът.

Какво се случи?

Припомняме, че на 2 септември киевските Telegram канали съобщиха за престрелка с участието на военни в столицата. По-късно СБУ обяви, че е осуетила терористичен акт в Киев, планиран от руската ФСБ. По време на разследването обаче „група лица“ нападна разследващия екип на Службата за сигурност на Украйна.

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СБУ също така съобщи за ареста на нападателите, добавяйки, че сред тях има войници, принадлежащи към подразделение на Украинските отбранителни сили. Според съобщения в медиите, другата страна в конфликта е Главното разузнавателно управление. Както съобщава „Украинска правда“, трима войници от ГУР са ранени при престрелката.

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