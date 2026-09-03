Хиляди испанци излязоха по улиците на градовете в подкрепа на Сеута (ВИДЕО)

Хиляди хора преминаха вчера по улиците на испанския автономен град Сеута в Северна Африка в подкрепа на града, който е изправен пред миграционна криза след масовото пристигане на мигранти на 30 юли, предаде ЕФЕ. Демонстрацията, организирана в Деня на Сеута от Испанската федерация на общините и провинциите (ФЕМП), премина под лозунга „Сеута не се продава, Сеута се защитава“. Шествието започна от Кралските стени, премина по централните улици и завърши пред Двореца на автономния град.

Четирима младежи – представители на християнската, мюсюлманската, индуистката и еврейската общност – прочетоха манифест под надслов „Сеута сме всички“. В него се предупреждава, че миграционният натиск поставя на изпитание ресурсите и обществените услуги на града, както и способността му да защитава границите си, да гарантира сигурността и да отстоява териториалната си цялост. Участниците носеха множество испански знамена и знамена на Сеута.

Hasta en Bilbao ha sonado el himno de España por el cabreo que tiene la gente con el traidor Pedro Sánchez y su abandono a la población de Ceuta. pic.twitter.com/sJQalaC4SB — Capitán General de los Tercios (@capTercio) September 2, 2026

Десетки хиляди хора се включиха в прояви на солидарност със Сеута и в други части на Испания, съобщи ДПА. Демонстрациите се превърнаха и в протест срещу миграционната политика на правителството на премиера Педро Санчес. Участници и оратори обвиниха кабинета, че води политика на отстъпки спрямо Мароко и не оказва достатъчна помощ на Сеута.

Мароко отдавна предявява претенции към Сеута и другия испански анклав в Северна Африка – Мелиля, но в момента не оказва пряк натиск по въпроса, отбелязва ДПА. Лидерът на консервативната Народна партия Алберто Нунес Фейхоо въпреки това определи пристигането на мигрантите като „нашествие“, подкрепено от Мароко, и обвини правителството, че е прикрило получените предупреждения за кризата.

Gran movilización en Barcelona en apoyo del pueblo de Ceuta pic.twitter.com/74R3zbrq7p — Iñaki Ellakuria 🌻🇪🇺 (@iellakuria) September 2, 2026

По данни на властите най-малко 72 000 мигранти са влезли в Сеута на 30 и 31 юли. Месец по-късно около 5000 от тях все още се намират в града, като някои са принудени да живеят по улиците и плажовете. Ситуацията натоварва сериозно ресурсите на Сеута, чието население е около 83 000 души. През последните седмици бяха регистрирани и нападения срещу мигранти и частни хуманитарни организации.

Испания няма право да извършва колективно експулсиране и трябва да разгледа поотделно всяка молба за убежище – процедура, която може да отнеме седмици или месеци. Централното правителство отхвърля и възможността мигрантите да бъдат прехвърлени в континентална Испания, тъй като Сеута не е част от Шенгенското пространство.