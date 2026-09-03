Заради "Нафтогаз": Норвегия задържа руски кораб по искане на Украйна

Норвегия съобщи, че е задържала руски кораб по искане на украинската държавна компания „Нафтогаз“. Мярката е наложена, за да се гарантира, че Руската федерация ще изпълни неизплатените си задължения, съобщава Ройтерс.

Украинската компания води съдебно дело срещу Русия от 2016 г. насам, за да получи обезщетение за отчуждаването на имущество на „Нафтогаз“ от Москва при анексирането на Крим от Русия през 2014 г. През април 2023 г. трибунал в Хага осъди Русия да изплати на „Нафтогаз“ 4,22 милиарда долара, плюс лихви и съдебни разноски, като компенсация за активите, които е конфискувала в Крим, но Москва все още не е изпълнила решението.

Още: Украинската "Нафтогаз" окончателно спечели делото срещу "Газпром" за 1,4 млрд. долара

„Нафтогаз“ съобщи, че конфискацията е била разпоредена от Окръжния съд на Норд-Тромс и Сеня на 31 август. Компанията посочи, че корабът „Професор Молчанов“ е собственост на Русия и се използва за търговски експедиционни круизи, включително до норвежкия архипелаг Свалбард.

„Русия не може да се отърве от отговорността си просто като откаже да се съобрази с международно арбитражно решение“, заяви временно изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на „Нафтогаз“ Сергий Федоренко.

Още: Казахстан се втурна да спасява "Газпром" да не плаща милиарди на Украйна

Съгласно съдебното разпореждане корабът не може да напусне настоящото си местоположение. Губернаторът на Свалбард е длъжен да предприеме необходимите мерки, за да предотврати преместването на кораба. От офиса на губернатора съобщиха в изявление, че корабът е бил задържан в сряда и ще остане на арктическия остров, докато съдът не реши друго. „Ще продължим да преследваме руските активи по целия свят, докато не бъде изплатено обезщетението, присъдено на „Нафтогаз“ и другите дружества от групата „Нафтогаз““, заявиха от компанията.

„Нафтогаз“ съобщи, че координира мерки за принудително изпълнение в редица юрисдикции, включително в САЩ, Франция, Обединеното кралство и Финландия, където руските активи са били замразени. Русия обжалва процедурата, като твърди, че не е било подадено предизвестие.

Още: Казахстански съд потвърди: "Газпром" трябва да плати на украинската "Нафтогаз" 1,4 милиарда долара