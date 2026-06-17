ЦСКА извади късмет при жребия за втория кръг на Лига Европа, „армейците“ срещат азери или исландци, ако отстранят Дери Сити!

Носителят на Купата на България ЦСКА извади голям късмет при жребия за втория предварителен кръг на Лига Европа. „Армейците“ ще срещнат победителя от двойката Карабах/Вестри, ако преди това успеят да преодолеят Дери Сити в първия квалификационен кръг на надпреварата. Както е известно, „червените“ посрещнат северноирландския отбор 9 юли в София, докато реваншът е насрочен за седмица по-късно.

ЦСКА се размина с много сериозни съперници

В ЦСКА трябва да са доволни от днешния жребий, тъй като родният гранд се размина с много сериозни съперници. Сред тях бяха чешкият Виктория Пилзен, датският Мидтиланд, белгийският Андерлехт, както и победителят от двойката Войводина Нови Сад/Ференцварош.

Първият мач от втори предварителен кръг на Лига Европа ще се състои на 23 юли, като домакин в него ще бъде победителят от двойката Карабах/Вестри. Реваншът пък ще се играе на 30 юли в София или в Северна Ирландия – в зависимост дали ЦСКА или Дери Сити продължи напред в турнира.

Представянето на Карабах и Вестри

През изминалия сезон Карабах завърши на второ място в първенството на Азербайджан като изостана на 4 точки зад шампиона Сабах. Тимът също така достигна до 1/2-финалите на турнира за Купата на страната, както и до плейофите за влизане в елиминационната фаза на Шампионска лига, където обаче бе отстранен от Нюкасъл, който се класира за 1/8-финалите на надпреварата.

Вестри пък спечели Купата на Исландия през миналия сезон, но се представи много слабо в първенството и отпадна от местния елит, след като завърши кампанията на 11-та позиция.

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