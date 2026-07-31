Войната в Украйна:

Атанас Славов: Заявеното от управляващите не отговаря на очакванията

31 юли 2026, 19:59 часа 1179 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Атанас Славов: Заявеното от управляващите не отговаря на очакванията

Заявеното от управляващите не отговаря на очакванията, три месеца след като "Прогресивна България" дойде на власт. Това каза в "Още от деня" по БНТ депутатът от "Демократична България" Атанас Славов.

"Няма все още управленска програма на третия месец. Има законодателна програма за следващите шест месеца, която преди всичко е свързана с транспониране на европейско законодателство, на някакви директиви. Големи обещания, но много плавни, леки стъпчици. Така че оценката, която направихме днес, е, че заявеното не отговаря на очакванията. И нещо повече. Днес поискахме оставката на вицепремиера Иво Христов. Защото той се изявява като вицепремиер на пропагандата, а не с ресурите, които са му дадени. Нещо повече, позволява си системно да обижда, да накърнява достойството на представителите на демократичната общност. Не говоря просто за нас, като парламентарни представители, а въобще на демократичната общност. И това е недопустимо за един вицепремиер", обясни Атанас Славов. 

Още: Ново 20: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите", твърди външната министърка

По повод внесеното от ПП искане до Конституционния съд срещу приетия бюджет до края на годината, Славов коментира: "Ние казахме много ясно, решението на проблема с бюджета е политическо решение. Решението ще го видим на президентските избори. Властта не трябва да е в едни ръце, е в една партия. Докато колегите от "Продължаваме Промяната" и ГЕРБ решиха през юрисдикционни средства, през сезиране на Конституционния съд да търсят някаква справедливост, нашата оценка наистина е различна. Още повече, ние вчера получихме жалбата подготвена от колегите от "Продължаваме Промяната" и някак си оценихме успеваемостта на тази жалба като невисока."

Още: Атанас Славов за "Боташ": Този, който създаде проблема, сега се опитва да го реши

Атанас Славов отново каза, че за момента няма новини за кандидатпрезидентската кандидатура вдясно. "Аз много бих се радвал и всички ние, много бихме се радвали да видим господин Гюров като кандидат. Но това е негово решение. Той не е партийна номинация, не се съобразява с тайминга на партиите", каза Славов.

По думите на Славов, избраната дата за вота не е случайна, като евентуална причина е спадът на подкрепата за управляващите и управлението. Атанас Славов каза още, че остава проблемът със зависимостта на ВСС и припомни, че част от исканията на опозицията как да се гарантира независимостта на съвета - да се декларира членство в тайни общества, в масонски ложи, в разни ордени, които създават зависимост, членство и участие в офшорни компании са били отхвърлени.

Още: Правосъдният министър: До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ключовото беше нов състав по нови правила. Защото преди три години ние също можехме да изберем нов състав на ВСС и щяхме да го изберем след конституционните промени. Имаше много ясен тайминг за това", обясни още той. Депутатът изказа и недоумение защо изборът на нови членове на ВСС е забавен и може да стане чак ноември. А нов главен прокурор вероятно ще има в първите месеци на 2027 г.

Още: Ясни са правилата за избора на нов ВСС - де факто всеки гражданин ще може да предлага имена на кандидати

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ВСС Румен Радев Атанас Славов кабинетът Радев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес