Атанас Славов: Заявеното от управляващите не отговаря на очакванията

Заявеното от управляващите не отговаря на очакванията, три месеца след като "Прогресивна България" дойде на власт. Това каза в "Още от деня" по БНТ депутатът от "Демократична България" Атанас Славов.

"Няма все още управленска програма на третия месец. Има законодателна програма за следващите шест месеца, която преди всичко е свързана с транспониране на европейско законодателство, на някакви директиви. Големи обещания, но много плавни, леки стъпчици. Така че оценката, която направихме днес, е, че заявеното не отговаря на очакванията. И нещо повече. Днес поискахме оставката на вицепремиера Иво Христов. Защото той се изявява като вицепремиер на пропагандата, а не с ресурите, които са му дадени. Нещо повече, позволява си системно да обижда, да накърнява достойството на представителите на демократичната общност. Не говоря просто за нас, като парламентарни представители, а въобще на демократичната общност. И това е недопустимо за един вицепремиер", обясни Атанас Славов.

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По повод внесеното от ПП искане до Конституционния съд срещу приетия бюджет до края на годината, Славов коментира: "Ние казахме много ясно, решението на проблема с бюджета е политическо решение. Решението ще го видим на президентските избори. Властта не трябва да е в едни ръце, е в една партия. Докато колегите от "Продължаваме Промяната" и ГЕРБ решиха през юрисдикционни средства, през сезиране на Конституционния съд да търсят някаква справедливост, нашата оценка наистина е различна. Още повече, ние вчера получихме жалбата подготвена от колегите от "Продължаваме Промяната" и някак си оценихме успеваемостта на тази жалба като невисока."

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Атанас Славов отново каза, че за момента няма новини за кандидатпрезидентската кандидатура вдясно. "Аз много бих се радвал и всички ние, много бихме се радвали да видим господин Гюров като кандидат. Но това е негово решение. Той не е партийна номинация, не се съобразява с тайминга на партиите", каза Славов.

По думите на Славов, избраната дата за вота не е случайна, като евентуална причина е спадът на подкрепата за управляващите и управлението. Атанас Славов каза още, че остава проблемът със зависимостта на ВСС и припомни, че част от исканията на опозицията как да се гарантира независимостта на съвета - да се декларира членство в тайни общества, в масонски ложи, в разни ордени, които създават зависимост, членство и участие в офшорни компании са били отхвърлени.

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"Ключовото беше нов състав по нови правила. Защото преди три години ние също можехме да изберем нов състав на ВСС и щяхме да го изберем след конституционните промени. Имаше много ясен тайминг за това", обясни още той. Депутатът изказа и недоумение защо изборът на нови членове на ВСС е забавен и може да стане чак ноември. А нов главен прокурор вероятно ще има в първите месеци на 2027 г.

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