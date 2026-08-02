Лудогорец трепери до края, но успя да пречупи Ботев Враца в Разград

Отборът на Лудогорец постигна труден успех в двубоя си от третия кръг на Първа лига. "Орлите" победиха с 2:1 Ботев Враца на "Хювефарма Арена". Въпреки че напълно доминираха и отбелязаха две попадения през първото полувреме, разградчани бяха обезличени през втората част. Футболистите на врачани излязоха преобразени след почивката, но успяха да върнат само един гол и загубиха. В 73-а минута Емерсон Родригес усложни задачата на "орлите", след като ги остави с човек по-малко на терена.

Лудогорец победи Ботев Враца, въпреки безличното второ полувреме-

След спокойни първи минути на срещата Лудогорец пое инициативата. Стигна се до удар на Руан Секо, който обаче прелетя над вратата. Двубоят продължи да се развива на ниски обороти. Въпреки това, в 22-а минута домакините откриха резултата. След центриране от корнер топката стигна до Симеон Шишков, която я качи на главата на Ивайло Чочев, а опитният халф не се поколеба да стреля. Стражът на врачани Марин Орлинов направи впечатляващо спасяване, за да опази мрежата си суха, но кълбото попадна в Бърнард Текпетей, който все пак я прати зад гърба на Орлинов.

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Десетина минути по-късно Руан Секо пропусна две отлични възможности в рамките на секунди да удвои преднината на своя тим. Макар и не с много, домакините продължиха да бъдат по-активни в атака и в края на първото полувреме стигнаха до втори гол, който беше много идентичен на предния. Ивайло Чочев отново засече топката с глава след корнер, но тя се отби от Текпетей и срещна напречната греда. След това обаче тя попадна в Руан Секо, който в крайна сметка успя да се разпише. Така разградчани се оттеглиха на почивката с два гола аванс.

Врачани излязоха преобразени след почивката

Втората част започна с добра ситуация в полза на гостите от Враца. Сейни Сенянг се измъкна добре и стреля, но Хендрик Бонман се намеси, след което Преслав Боруков не намери целта. Футболистите на Ботев продължиха добрата си игра през второто полувреме и започнаха все по-често да затрудняват стража на Лудогорец. Натискът на "лъвовете" даде резултат в 72-а минута, когато Преслав Боруков се разписа с глава и намали изоставането на своя тим. Това бе първи гол за врачани във вратата на "орлите" от 2023 година насам. В 83-а минута задачата на Лудогорец да опази преднината си стана още по-трудна, когато Емерсон Родригес бе изгонен с директен червен картон. В самия край на срещата новото попълнение на разградчани Натан Фернадес имаше претенции за дузпа, но неоснователни. В крайна сметка "орлите" удържаха минималния си аванс и се поздравиха с трите точки.

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