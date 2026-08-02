"Левски е по-силен от миналия сезон": Българска легенда коментира шансовете на "сините" в Европа

Отборът на Левски се подготвя за първия си мач от третия кръг от предварителната фаза на Шампионска лига. "Сините" продължават участието си в най-престижната европейска надпревара, след като отстраниха Борац Баня Лука и Университатя Крайова. Следващото предизвикателство пред българския шампион по пътя към плейофите е казахстанският Кайрат Алмати. Първата среща ще се изиграе във вторник, 4 август, на "Герена", а реваншът на "Туркестан Арена" ще бъде седмица по-късно, на 11 август.

Херо даде леко предимство на Левски в двубоя с Кайрат

Дни преди първата среща бившият треньор на Левски - Димитър Димитров - Херо, който е добре запознат и с казахстанския футбол, сподели очакванията си от двубоя. Родният специалист смята, че през последните седмици "сините" са успели да подсилят отбора си и в момента са дори по-силни от миналия сезон. По тази причина той дава леко предимство на българския тим, въпреки че отчита факта, че Кайрат игра в основната фаза на "турнира на богатите" през миналия сезон.

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Ето какво каза Херо:

"Мога да кажа, че в сравнение с миналия сезон Левски стана по-силен. Клубът направи добра селекция, отборът играе агресивно и компактно и разполага с качествени изпълнители във всички линии", сподели Димитър Димитров пред казахстанското издание "Sports24". "Разбира се, Кайрат миналата година игра в основната фаза на Шампионската лига и това потвърждава, че казахстанският клуб е много сериозен съперник. В този сблъсък бих дал леко предимство на Левски - 55 на 45."

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