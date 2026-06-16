Албанският талант, който не успя да пробие в ЦСКА и бе пратен под наем, чака втори шанс от Христо Янев

ЦСКА замина днес за подготвителния си лагер в Австрия. Носителят на Купата на България за миналия сезон ще прекара следващите две седмици в курорта Бад Херинг, където ще изиграе и три контроли. Именно в следващите 14 дни треньорът на „армейците“ Христо Янев ще трябва да направи всичко по силите си, за да може да е сигурен, че футболистите му са напълно готови за новия сезон, както и да избистри стартовия си състав за предстоящата кампания и участието на тима във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа.

До момента ЦСКА не е привлякъл нито един нов футболист. Причината е, че „червените“ разполагат с достатъчно силно ядро от играчи и целта не е „пазаруване на кило“, а надграждане. Поне така ни обясни спортният директор Бойко Величков. Все пак в отбора дойде „свежа кръв“, след като Матиас Фаетон и Кевин Додай се завърнаха в тима след периоди под наем в други отбори.

ЦСКА плати 450 000 евро за Додай, но той не впечатли

Именно Кевин Додай е един от най-интересните трансфери на ЦСКА през последните две години. 20-годишният албанец пристигна при „армейците“ с трансфер от родния му Влазния. През лятото на 2025-та „червените“ платиха 450 000 евро за правата на фланговия футболист. Крилото акостира у нас с големи очаквания, тъй като се счита за един от най-талантливите състезатели на Албания.

Додай обаче така и не успя да покаже класата си и да убеди ръководството на ЦСКА и феновете, че има място в отбора. Крилото записа едва 8 мача за „червените“ през есенния полусезон, в които не се отчете с гол или асистенция. Освен това той влизаше по-често като резерва в двубоите на „армейците“, което със сигурност повлия на самочувствието му. В крайна сметка, през зимата, Кевин Додай бе даден под наем на Влазния, където довърши сезона.

Крилото показа класата си, след като се завърна във Влазния

След завръщането си във Влазния Кевин Додай показа защо е считан за един от най-добрите млади футболисти в Албания. Той изигра общо 21 мача за своя тим, в които се отчете с 4 попадения и една асистенция. По този начин той бе с основна заслуга за третото място на Влазния в местното първенство, както и за класирането на тима за предварителните кръгове на Лигата на конференциите.

Наемът на Додай във Влазния обаче изтече и преди дни той се завърна в ЦСКА. Младият албанец със сигурност е пределно мотивиран да покаже на какво е способен с „армейската“ фланелка. Най-вече в Лига Европа. За да се случи това обаче, трябва да му бъде даден шанс от треньора на „червените“ Христо Янев.

Янев вече показа, че не робува на имена и визитки и дава равни възможности на всички свои футболисти. Дали обаче Кевин Додай ще се възползва от втория шанс – предстои да видим. Ако това не се случи, то този сезон ще бъде последният му в ЦСКА. Ако обаче крилото покаже класата си, заради която бе закупен, то със сигурност има бъдеще в родния гранд.

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