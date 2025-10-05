ЦСКА – Лудогорец: Кога и къде да гледаме дербито на Първа лига?

ЦСКА приема днес Лудогорец в дербито на 11-ия кръг на родната Първа лига. Двубоят е от изключителна важност за „армейците“, които се намират в безпрецедентна криза от началото на сезона и всячески се опитват да излязат от нея. Разградчани пък са един от лидерите във временното класиране в първенството и ще търсят задължителна победа, за да доближат Левски, които в момента оглавяват подреждането.

ЦСКА – Лудогорец: Начален час и ТВ

В последния си мач ЦСКА направи равенство 1:1 като гост на Локомотив София. „Армейците“ са с нов треньор, в лицето на Христо Янев, като надеждите на феновете са, че именно той може да вдигне отбора на крака.

Лудогорец пък записа загуба в последния си двубой. „Орлите“ отстъпиха с 0:2 у дома пред испанския Бетис в турнира Лига Европа. В последния си мач в Първа лига пък играчите на Руи Мота победиха с 3:0 Монтана.

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Лудогорец?

Мачът между ЦСКА и Лудогорец е последен в днешната програма на Първа лига. Срещата, която ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София, ще стартира в 20:15 часа.

Коя телевизия ще предава двубоя между ЦСКА и Лудогорец?

Двубоят между ЦСКА и Лудогорец ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

