Войната в Украйна:

ЦСКА – Лудогорец: Кога и къде да гледаме дербито на Първа лига?

05 октомври 2025, 07:00 часа 458 прочитания 0 коментара
ЦСКА – Лудогорец: Кога и къде да гледаме дербито на Първа лига?

ЦСКА приема днес Лудогорец в дербито на 11-ия кръг на родната Първа лига. Двубоят е от изключителна важност за „армейците“, които се намират в безпрецедентна криза от началото на сезона и всячески се опитват да излязат от нея. Разградчани пък са един от лидерите във временното класиране в първенството и ще търсят задължителна победа, за да доближат Левски, които в момента оглавяват подреждането.

ЦСКА – Лудогорец: Начален час и ТВ

В последния си мач ЦСКА направи равенство 1:1 като гост на Локомотив София. „Армейците“ са с нов треньор, в лицето на Христо Янев, като надеждите на феновете са, че именно той може да вдигне отбора на крака.

Лудогорец пък записа загуба в последния си двубой. „Орлите“ отстъпиха с 0:2 у дома пред испанския Бетис в турнира Лига Европа. В последния си мач в Първа лига пък играчите на Руи Мота победиха с 3:0 Монтана.

ЦСКА Лудогорец

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Лудогорец?

Мачът между ЦСКА и Лудогорец е последен в днешната програма на Първа лига. Срещата, която ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София, ще стартира в 20:15 часа

Коя телевизия ще предава двубоя между ЦСКА и Лудогорец?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Двубоят между ЦСКА и Лудогорец ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: ЦСКА 1948 се издъни в Бистрица, Спартак спря победната серия на "червените"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Лудогорец Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес