С двата си гола срещу Ботев: Леандро Годой оглави престижна класация, нападателят на ЦСКА изпревари Мауро Икарди

Нападателят на ЦСКА Леандро Годой бе с основна заслуга за победата на „армейците“ над Ботев Пловдив с 2:1 в двубоя между двата тима от 16-ия кръг на Първа лига. Аржентинският голмайстор се разписа два пъти във вратата на „канарчетата“ и донесе трите точки на „червените“. Благодарение на отличното си представяне южноамериканецът оглави престижна класация като изпревари дори звездата на Галатасарай и бивш национал на Аржентина – Мауро Икарди.

ОЩЕ: Само Христо Янев може да спре Левски | Точно попадение (ВИДЕО)

Годой получи оценка 8,4 за представянето си

За представянето си срещу Ботев Пловдив Мауро Икарди получи оценка от 8,4 от портала „Sofascore“. По този начин той стана футболистът с най-висока оценка от всички южноамерикански играчи, които се подвизават извън някое от Топ 5 първенствата на Европа през изминалия уикенд. На втора позиция е дефанзивния халф на Залаегерсег Фабрисио Амато, който е с 8,1 точки. Третото място е за крилото на Нефтчи Баку Фреди Варгас. Звездата на Галатасарай Мауро Икарди заема последното 10-то място в своеобразната класация с оценка 7,7.

🇦🇷 Leandro Godoy [8.4] - Resto de ligas europeas pic.twitter.com/U7La577HxE — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) November 24, 2025

Кошмара има шест гола в 13 мача за ЦСКА

Леандро Годой пристигна в ЦСКА през лятото от Берое. Тогава „червените“ платиха над 1,5 милиона евро за правата му. Кошмара, както всички наричат нападателя, стартира колебливо кариерата си при „армейците“, но в последните мачове демонстрира класата си и започна да бележи. До момента той има общо 13 двубоя с екипа на българския гранд, в които е реализирал шест попадения, а също така е направил и две асистенции.

ОЩЕ: Христо Янев зачеркна халф на ЦСКА, "армейците" вече го предлагат на други клубове