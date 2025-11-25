Левски няма право да повтаря грешка от миналото, която е отнемала "синята" мечта

Отборът на Левски се представя изключително от началото на сезон 2025/26, но не може да си позволи да отпуска газта до края на есенния дял от сезона, тъй като основните конкуренти на "сините" - Лудогорец и ЦСКА, са по петите им. До края на първия полусезон Левски е задължен да спечели оставащите си три мача, а един от тях е срещу отбор, който през годините на няколко пъти е отнемал "синята" мечта - Славия.

Левски е задължен да спечели трудната визита на Славия

Левски е лидер в класирането с 38 точки, като има 11 точки пред Лудогорец, който е с мач по-малко, и 13 точки пред ЦСКА, който влезе в серия от шест поредни победи. Столичани трябва да изиграят мачове със Септември като домакин, със Славия като гост и със Спартак като гост. Изглежда, че Лудогорец и ЦСКА трудно ще губят точки в оставащите си мачове, което задължава Левски също да търси победи на всяка цена.

Още: "ЦСКА може да гони Левски за титлата в Първа лига" (ВИДЕО)

Остават три мача до зимата, а Левски трябва да търси три победи на всяка цена

И ако мачовете със Септември и Спартак изглеждат една идея по-лесни, то двубоят със Славия в "Овча купел" може да се окаже много труден за Хулио Веласкес и компания. Левски по традиция играе трудно на стадион "Александър Шаламанов" и генерално срещу този съперник, като Венци Стефанов много пъти е успявал да спре похода на "сините". Сега Славия влезе и във форма, като е в серия от четири поредни победи във всички турнири.

Именно Славия спря Левски на финала на Купата на България през 2018-та. Паметен бе и онзи мач от 2013-та, когато Славия не позволи на Левски да го победи и "сините" изпуснаха титлата на България - за сметка на Лудогорец. В последните години "белите" също на няколко пъти спираха Левски, макар и в мачове с не толкова голям залог. Сега, макар и на много ранен етап от сезона, този мач на Левски със Славия също може да се окаже ключов за развоя на битката за титлата.

Още: Много интересно българско име проявява интерес към собствеността на Левски