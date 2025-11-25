Войната в Украйна:

Левски няма право да повтаря грешка от миналото, която е отнемала "синята" мечта

25 ноември 2025, 15:12 часа 446 прочитания 0 коментара

Отборът на Левски се представя изключително от началото на сезон 2025/26, но не може да си позволи да отпуска газта до края на есенния дял от сезона, тъй като основните конкуренти на "сините" - Лудогорец и ЦСКА, са по петите им. До края на първия полусезон Левски е задължен да спечели оставащите си три мача, а един от тях е срещу отбор, който през годините на няколко пъти е отнемал "синята" мечта - Славия.

Левски е задължен да спечели трудната визита на Славия

Левски е лидер в класирането с 38 точки, като има 11 точки пред Лудогорец, който е с мач по-малко, и 13 точки пред ЦСКА, който влезе в серия от шест поредни победи. Столичани трябва да изиграят мачове със Септември като домакин, със Славия като гост и със Спартак като гост. Изглежда, че Лудогорец и ЦСКА трудно ще губят точки в оставащите си мачове, което задължава Левски също да търси победи на всяка цена.

Още: "ЦСКА може да гони Левски за титлата в Първа лига" (ВИДЕО)

Хулио Веласкес

Остават три мача до зимата, а Левски трябва да търси три победи на всяка цена

И ако мачовете със Септември и Спартак изглеждат една идея по-лесни, то двубоят със Славия в "Овча купел" може да се окаже много труден за Хулио Веласкес и компания. Левски по традиция играе трудно на стадион "Александър Шаламанов" и генерално срещу този съперник, като Венци Стефанов много пъти е успявал да спре похода на "сините". Сега Славия влезе и във форма, като е в серия от четири поредни победи във всички турнири.

Именно Славия спря Левски на финала на Купата на България през 2018-та. Паметен бе и онзи мач от 2013-та, когато Славия не позволи на Левски да го победи и "сините" изпуснаха титлата на България - за сметка на Лудогорец. В последните години "белите" също на няколко пъти спираха Левски, макар и в мачове с не толкова голям залог. Сега, макар и на много ранен етап от сезона, този мач на Левски със Славия също може да се окаже ключов за развоя на битката за титлата.

Още: Много интересно българско име проявява интерес към собствеността на Левски

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Славия Левски Първа лига Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес