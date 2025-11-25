УЕФА даде престижни наряди на Кабаков и Гидженов, 11 български съдии в Лига Европа и Лига на конференциите

Европейската футболна асоциация (УЕФА) даде два мача на български съдийски бригади за предстоящия кръг в Лига Европа и Лига на конференциите. Рефер №1 на България Георги Кабаков ще ръководи срещата между Астън Вила и Йънг Бойс на стадион „Вила Парк" от втората по сила надпревара на Стария континент. Радослав Гидженов ще бъде главен арбитър на двубоя Омония Никозия – Динамо Киев от 4-тия кръг на Лигата на конференциите.

Кабаков ще свири на "Вила Парк"

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а за първи път в Европа ще има ангажимент и младият Георги Стоянов, който е четвърти съдия. Отговарящите за ВАР-системата са Драгомир Драганов от България с асистент Алеандро ди Паоло от Италия. За съдия номер 1 на България това е осми двубой зад граница през сезона след четири мача в Лига Европа, един в Световните квалификации през октомври, както и по един в Саудиетска Aрабия и за Купата на ОАЕ, предава БТА.

Асистенти на Гидженов пък ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Митрев, а четвърти съдия – Волен Чинков. Отговорниците за видеосистемата за помощ ще бъдат Никола Попов – главен ВАР съдия с асистент Димитър Димитров. За Гидженов срещата е под номер 6 в турнирите на УЕФА до момента. Домакините от Омония са с две точки от три мача, докато Динамо (Киев) е с три и заема 24-а позиция в подреждането на третия турнир по сила.

Така общо 11 български съдии ще вземат участие в мачовете от Лига Европа и Лига на конференциите.

