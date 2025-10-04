ЦСКА 1948 се издъни в Бистрица, Спартак спря победната серия на „червените“

ЦСКА 1948 се издъни като домакин на Спартак Варна в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Двубоят, който се игра на стадиона в Бистрица, завърши при резултат 1:1. По този начин „соколите“ сложиха край на победната серия на „червените“. Както е известно, момчетата на Иван Стоянов записаха три поредни победи в последните си 3 двубоя – срещу Славия, Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив.

ЦСКА 1948 поведе с гол на Диало

През първото полувреме по-опасните ситуации пред една от двете врати се брояха на пръсти. Все пак в 20-ата минута ЦСКА 1948 бе близо до гол, но силният удар на Петър Витанов от разстояние бе отразен от Максим Ковальов.

След това натискът на домакините се засили и след малко повече от половин час игра тимът от Бистрица поведе. Георги Русев центрира в наказателното поле на Спартак, където Мамаду Диало засече с глава топката и я прати във вратата на „соколите“. Ситуацията бе разгледана с ВАР заради съмнения за засада, но се оказа, че такава няма и голът бе зачетен.

Спартак изравни след почивката

Малко след подновяването на двубоя Спартак Варна стигна до изравнителен гол. В 57-ата минута гостите получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка в наказателното поле. Зад топката застана Бернардо Коуто, който не остави никакви шансове на Димитър Шейтанов.

До края на срещата двата тима опитаха да потърсят победно попадение, което да им донесе трите точки, но такова не падна. В крайна сметка ЦСКА 1948 и Спартак Варна трябваше да се задоволят с равенството.

Класирането в Първа лига

След равенството ЦСКА 1948 събра 23 точки и се намира на второ място във временното класиране в Първа лига. Лидер е Левски също с 23 пункта, но и мач по-малко от тима от Бистрица. Трети е отборът на Лудогорец с 21 точки, но и два двубоя пасив спрямо „червените“. Спартак Варна са 8-ми с 12 пункта.

