ЦСКА има огромен шанс да направи уникален обрат в елитното първенство на България

В началото на сезона ЦСКА отнесе куп подигравки след кошмарния си старт - и с право, след като тимът записа само една победа в първите си 11 мача. Само че оттогава насам "червените" влязоха в серия от шест поредни победи, включително и успех над лидера Левски, а оттогава подигравателните коментари започнаха да утихват. А към днешна дата отборът на Христо Янев има огромен шанс да направи уникален обрат в елитното футболно първенство на България.

ЦСКА започна с една победа в първите си 11 мача, а сега е претендент за топ 3 още преди зимата

ЦСКА дълго време бе в долната половина на таблицата, като не минаха и без закачки, че ще трябва да се борят за своето оцеляване. След 16 кръга обаче тимът вече е шести с 25 точки и е много близо до отборите до второ място. Всъщност може да се окаже, че в края на есенния дял от сезона ЦСКА е в позиция, която никой не е очаквал преди 6 кръга - в топ 4, а защо не и на второ място.

Още: С двата си гола срещу Ботев: Леандро Годой оглави престижна класация, нападателят на ЦСКА изпревари Мауро Икарди

"Червените" може да завършат полусезона с 9 поредни победи

За ЦСКА предстоят гостуване на Спартак Варна, домакинство на Локомотив Пловдив и гостуване на Черно море. И трите тима допуснаха грешки в последните си мачове - "соколите" не успяха да победят тима на Берое, който е в криза и остана с човек по-малко; Локомотив пък се издъни срещу последния в класирането Добруджа; а Черно море падна от неубедителния Локо София на "Тича" във Варна.

ЦСКА има всички шансове да спечели девет точки от тези три мача, което почти със сигурност ще ги изстреля пред Черно море, Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948. Има вероятност да се изпревари дори и Лудогорец, макар че "орлите" едва ли ще губят точки срещу Ботев Враца, Добруджа и Славия, въпреки кризата в Разград.

Така или иначе, ЦСКА може да завърши есенния дял от Първа лига в топ 3 - заедно с Левски и Лудогорец, което променя битката за титлата. А ако ЦСКА действително се добере до първите три места в края на първия полусезон, тимът наистина ще е сторил уникален обрат предвид мястото, което заемаше след 11 изиграни мача и само една победа в тях.

Още: "ЦСКА може да гони Левски за титлата в Първа лига" (ВИДЕО)