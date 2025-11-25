Имаше ли съдийско рамо за Лудогорец срещу Септември? (ВИДЕО)

Лудогорец постигна победа над Септември с 2:0 в двубой от 16-ия кръг на Първа лига. Диниш Алмейда и Ивайло Чочев бяха точни за "орлите". Секунди преди попадението на българския полузащитник обаче се разви най-спорната ситуация в мача. Изстрел на Мартин Христов премина голлинията, макар че разградчани не бяха съгласни. Главният съдия Красен Георгиев си замълча, но ВАР го извика да преразгледа положението.

"Ситуацията може би щеше да е спорна, ако ролите бяха разменени"

Повторенията ясно показаха, че топката е преминала голлинията. Оказа се обаче, че има и друг важен момент. В хода на атаката Станич играе с глава, след което топката попада в ръката на Мартин Христов. Това бе достатъчно за арбитъра да отсъди нарушение в атака.

🟢 Пер-Матиас Хьогмо с успешен дебют начело на Лудогорец - трудна победа с 2:0 над Септември. Септември (София) изпусна... Posted by Ритнитопъ on Sunday, November 23, 2025

Положението бе обсъдено и в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. "При представянето на новия треньор Хьогмо един от ръководните фактори в Лудогорец припомни как при първата си титла разградчани са изоставали с 8 точки, но всички знаем какво се случи. След това се разиграва въпросната ситуация на мача със Септември. Оттук нататък тълкуванията ги оставям на зрителите. Ситуацията може би щеше да е спорна, ако ролите бяха разменени. Когато става въпрос за Лудогорец и дали трябва да се признае гол на противниковия отбор, няма нищо спорно", смята Джем Юмеров.

Според Стефан Йорданов дузпата е спорна. Той се надява това да е случайност, а не начало на нещо подобно като серия.

Може да изгледате фрагмента след 4:10 минута.

