Българският футболен съюз със съобщение за Борислав Михайлов

25 ноември 2025, 14:11 часа 492 прочитания 0 коментара
Българският футболен съюз излезе със съобщение на официалния си сайт, след като стана ясно, че дългогодишният президент на централата Борислав Михайлов е получил инсулт. Легендарният вратар, който бе капитан на България при завоюваното историческо четвърто място на Световното първенство през 1994 г., бе приет по спешност в болница, а от БФС използваха официалните си канали, за да му пожелаят сила и бързо възстановяване.

Борислав Михайлов получи инсулт и бе приет в столичната болница "Токуда", където е в стабилно и адекватно състояние, а лекарите полагат всички грижи, за да предотвравят последващи увреждания. Михайлов, който управлява Българския футболен съюз в продължение на близо 20 години, сега получи подкрепа от футболната централа. Ето какво написаха от БФС:

"Българският футболен съюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот.

БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух."

