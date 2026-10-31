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Шеф в Левски избухна срещу съдийството - посочи как са били ощетени "сините" срещу ЦСКА, Арда и Черно море

31 октомври 2026, 20:19 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шеф в Левски избухна срещу съдийството - посочи как са били ощетени "сините" срещу ЦСКА, Арда и Черно море

Спортният директор на Левски Георги Костадинов изрази недоволството си от съдийството по българските терени след трудния успех на тима с 1:0 над Дунав Русе. "Сините" взеха трите точки край Дунава благодарение на гол в добавеното време на резервата Мустафа Сангаре. Според Костадинов съдиите са имали роля Левски да постигне победата толкова трудно. Той дори се върна към мачовете с Черно море, Арда и ЦСКА за Суперкупата на България.

Костадинов се оплака от съдийството срещу Левски

Костадинов подчерта, че в лагера на "сините" проявяват търпение, но няма да показват толеранс при зачестяващите грешки. Той подчерта, че след почти всеки мач в Първа лига един от двата отбора има претенции, което противоречи на амбициите за европейско ниво. Бившият халф подчерта, че играчите на Левски са били лишени от дузпа и два червените картона за техните съперници в някои от последните им срещи. Накрая той отправи интересен призив към съдиите.

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Георги Костадинов

"Това, което казах преди и след мач на съдиите, е: "Искам да свирите обективно". Не може след всеки мач да има претенции от единия или другия отбор. Опитваме да имаме европейско поведение, но ни е доста трудно. 100% дузпа във Варна, 100% червен картон за Арда, 100% червен картон за Суперкупата. Една след друга грешки. Имаме търпение, толерантни сме, но всичко си има граници. Когато зачестяват грешките в една посока, няма да показваме толеранс и ще действаме по-различно", заяви Костадинов пред медиите. "За мен нашите рефери имат качества, просто трябва да бъдат по-спокойни. Показали са в някои мачове, че могат да свирят добре, но важното е да не се поддават на напрежение. В Европа мислим постоянно за мача, тук преди мач, по време на мач, след мач хабим енергия. В нас е топката."

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Левски Георги Костадинов Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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