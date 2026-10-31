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Собственикът на ЦСКА се появи на новата "Българска Армия" до Христо Стоичков (ВИДЕО)

31 октомври 2026, 20:33 часа 507 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Собственикът на ЦСКА се появи на новата "Българска Армия" до Христо Стоичков (ВИДЕО)

Рекордният шампион ЦСКА се завърна на стадион "Българска Армия"! "Червените" отново играят у дома си, след като съоръжението им бе реновирано. Първото официално събитие бе срещата от 14-ия кръг на Първа лига срещу Славия. С шоупрограма, присъствието на легендарни футболисти на ЦСКА и пред изпълнени до краен предел трибуни бе открит най-модерният стадион на Балканите. Освен знатните фигури, на трибуните се появи и най-важният човек зад клуба.

Валтер Папазки е на "Армията"

Собственикът на клуба Валтер Папазки бе забелязан във ВИП ложата на "Армията" редом до легендата Христо Стоичков. Както е известно, родният бизнесмен много рядко се появява в публичните пространства, но нямаше как да пропусне това събитие. Феновете бързо отбелязаха присъствието му и му благодариха за новия стадион. Както е известно, Папазки построи новия дом на "армейците" със собствени ресурси.

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Сред присъстващите са легендарни играчи като Христо Стоичков, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Димитър Якимов, Георги Денев, Мартин и Стилиян Петрови, Христо Янев и много други. Видео поздрави отправиха Аспарух Никодимов и Димитър Бербатов, които нямат възможност да присъстват на стадиона. Бяха забелязани още борците на "армейците" Семен Новиков и Кирил Милов, които преди дни спечелиха медали от Световното първенство в Астана, както и баскетболната легенда Петко Маринов, боксовата звезда Тервел Пулев и много други.

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ЦСКА стадион Българска армия Валтер Папазки
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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