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Иран за писмото на Джей Ди Ванс да има преговори: Браво, сменихте тона (ВИДЕО)

31 октомври 2026, 20:48 часа 1018 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Иран за писмото на Джей Ди Ванс да има преговори: Браво, сменихте тона (ВИДЕО)

"Прочетох писмото на Джей Ди Ванс (американския вицепрезидент), но все още не съм му отговорил. Тонът, обаче, се промени напълно. И това е много добър знак, че иранската нация е затвърдила победата и авторитета си". Това заяви в телевизионно интервю секретарят на Съвета за сигурност на Иран Мохсен Резаи:

Става въпрос за писмо, което Ванс е изпратил наскоро - разбра се тази седмица след материал на The Wall Street Journal. Целта - пак да има преговори с Иран. Според статията, писмото е предложение да има разговори, за да не реши Тръмп да почне пак да бомбардира Иран след междинните избори за Конгреса на 3 ноември. Само че американският президент Доналд Тръмп каза публично, че не било така - Ванс пратил писмо на Иран, защото САЩ искали да им помогнат с доставки на лекарства и медицински продукти. От думите на Тръмп излезе, че инициативата е на Ванс, а самият Тръмп му казал - щом искаш, давай - ОЩЕ: Дизелът на Путин не промени нищо, този в САЩ поскъпва. Белият дом търси преговори с Иран

В новото интервю Резаи каза още и, че Иран не е взел решение да променя ядрената си програма. Точно това е основният аргумент, който Тръмп повтаря за отприщената от него война - че не може Иран да има ядрено оръжие:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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