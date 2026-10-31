Отборът на Мъри Стоилов изненада цяла Турция с победа над един от грандовете

Отборът на българския специалист Станимир Стоилов впечатли цяла Турция с последната си победа! Гьозтепе постигна успех с 2:1 гранда Фенербахче в мач от 10-ия кръг на Суперлигата. "Фенерите" се оттеглиха с минимален аванс на почивката, но след почивката "жълто-червените" вкараха два бързи гола в рамките на две минути и изковаха четвъртия си пореден успех. Вече с 15 точки тимът на Гьозтепе заема 9-ото място, докато "фенерите" са на 5-ата позиция с 16 точки и второ поредно поражение. На върха е Галатасарай с 25 точки, пред Амедспор с 20.

Гьозтепе с победа над Фенербахче

Преди почивката нито един от двата отбора не успя да вземе надмощие, като двата състава имаха по две голови положения. В първата минута на добавеното време на първата част Фенербахче поведе с гол на Матео Гендузи, който завърши атака на Левент и Ромелу Лукаку. В 71-ата минута Фенербахче можеше да стигне до втори гол, като на два пъти пропусна Керем Актюркоглу. Най-напред неговият удар беше блокиран, топката се върна при него и при втория си опит стреля в гредата. В 76-ата минута Гьозтепе изравни чрез Стюърт Армстронг, който наказа грешка на Гендузи, остана лице в лице с Милан Шкриняр, елиминира го и реализира. В 78-ата минута дойде и пълният обрат, направен от Андре Енрике с глава, който скочи най-високо от ъглов удар и се разписа.

ОЩЕ: Турция говори за възраждането на Станимир Стоилов и тайното му оръжие от България

Победата на водения от Стоилов тим отприщи недоволство на стадиона в Кадъкьой и феновете поискаха цялото ръководство на Фенербахче да подаде оставка. Отделно освирквания имаше за национала Керем Актюркоглу, който не е харесван от публиката и това отношение се засили след пренебрежителен жест от негова страна към трибуните. Исмаил Картал беше уволнен от треньорския пост след поражението от Галатасарай миналата седмица, а сега като временен наставник е назначен Дирк Кайт. Легендарният нидерландски нападател обаче също стартира с домакинска загуба. / БТА

ОЩЕ: Няма и следа от кризата! Гьозтепе на Мъри Стоилов с пореден успех в Турция