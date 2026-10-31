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На новата "Българска Армия": Емоционален Христо Стоичков каза как ще дойдат големите победи на ЦСКА

31 октомври 2026, 19:31 часа 883 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На новата "Българска Армия": Емоционален Христо Стоичков каза как ще дойдат големите победи на ЦСКА

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков говори пред първия мач на новия стадион "Българска Армия". Отборът се завръща в своя дом, посрещайки Славия в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Събитието е от огромен мащаб, тъй като всички билети бяха разпродаден за часове, а по трибуните ще присъства някои от най-големите легенди в историята на клуба. Стоичков направи много емоционална реч към феновете на стадиона.

Стоичков със специална реч към феновете на ЦСКА и Славия

"Щастлив съм, че за толкова много години ни върнаха в нашия дом, за да могат фенове, деца, футболисти да се почувстват, че са в своя дом", заяви той в ефира на "Диема Спорт". Той отправи специални благодарности към собственика на клуба Валтер Папазки и целия клубен екип до всички фенове, допринесли за осъществяването на този проект. "Думата "аз" не използвам. Ние сме част. Всички. Това е нещо голямо. Затова веднага и казвам, че ЦСКА е и ще бъде."

Христо Стоичков

"След три години се завърнахте във вашия дом. Сърцата пак ще туптят. Благодарение на вас - публиката! Никога няма да забравя 1985 година. Тръгнах от този стадион, от този стадион са израснали най-големите звезди на българския футбол. Всички титли са в музея, но вашите сърца остават по тези трибуни. Искам да чуя от вас силно ЦСКА! Този мач е и за вас", обърна се Стоичков към феновете на Славия. "Да си спомните, че и първият мач е бил с вас. Пазете това бижу! Само ръка за ръка ще дойдат големите победи."

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ЦСКА Христо Стоичков стадион Българска армия
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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