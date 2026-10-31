Хулио Веласкес посочи ключа към трудния успех на Левски над Дунав Русе

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори след трудния успех с 1:0 над Дунав Русе. "Сините" измъкнаха трите точки с гол в добавеното време на резервата Мустафа Сангаре. През останалата част от срещата те бяха по-активни, но не се възползваха добре от възможностите си. В края на първото полувреме Евертон Бала пък удари греда. Въпреки трудностите, Веласкес остана доволен от представянето на неговия тим край Дунава.

Веласкес говори след трудния успех над Дунав

Веласкес отчете един определен аспект от играта на "сините" и отбеляза, че теренът определено е оказал влиянието върху двубоя: "Много съм щастлив за тази победа. Доволен съм от отборното представяне от първата до последната минута. В подобни мачове важното е да вкараш. Когато опонентът има много играчи зад топката и с тези условия на терена, е трудно. Много ми хареса начинът на атакуване. Разбрахме правилните моменти и владеехме много топката. Докато не вкараш, опонентът има своите шансове. Това е ключът - да вкараш първия гол. Беше още по-трудно да движим топката с прецизност, защото теренът беше по-сложен."

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"Футболистите имат страхотно отдаване и характер. Страхотно нагласяне, важно е да имаш търпение в такъв мач и да намериш решението. Много съм горд и щастлив. Важно е да победиш бързо и да се върнеш на победния път. Играхме много далече от нашия дом и имахме много фенове, това е много красиво и това е футболът", каза още Хулио Веласкес.

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