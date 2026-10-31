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Изоставянето на села в Гърция: Може да е неприятно, но експерти препоръчват да не се спира

31 октомври 2026, 21:00 часа 1237 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Изоставянето на села в Гърция: Може да е неприятно, но експерти препоръчват да не се спира

Свиващите се села поставят на изпитание приоритетите на политиката за селските райони, пише гръцкото издание Kathimerini. Инвестирането в западащи селища няма особен смисъл, казват изследователите, и вниманието трябва да се насочи към малките и средните градове. „Някои услуги „едва ли ще се върнат в малките села“, казват експерти и добавят, че „не звучи приятно, но изоставянето на някои селища е развитие, което не винаги е осъществимо или непременно препоръчително да се спре“.

Ниската раждаемост не е единствената причина

Ражданията в Гърция са намалели с 42% между 2009 и 2024 г., но ниската раждаемост не е единствената причина селата да се изпразват, според проучване на изследователи от Университета Аристотел в Солун. ОЩЕ:"Ако утре няма деца, какъв пазар на труда": Синдикалист иска промяна на майчинството през втората година

Екип, ръководен от почетния професор Атина Янаку, проучи четири общини в Централна Македония: Алмопия, Висалтия, Науса и Аристотелис.

Всички те намаляват според експертите, но това се случва неравномерно.

Районите с повече от един активен икономически сектор задържат жителите си по-добре. Алмопия съчетава земеделие с целогодишен туризъм в баните Позар. Висалтия зависи изцяло от селското стопанство; населението е намаляло с 30% до 40% на места. ОЩЕ: България се топи, обезлюдени села, демографски спад: НСИ с тревожни данни

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Гърция демографска криза обезлюдяване села
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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