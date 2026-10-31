В добавеното време! Познат герой спаси Левски от сериозна издънка срещу новака в Първа лига

Новакът в Първа лига създаде сериозни проблеми на шампиона Левски в Русе! Отборът на Дунав удържа "сините", но допусна гол и съответно поражение с 0:1 в добавеното време. Срещата започна без интересни ситуации пред двете врати, а столичният тим постепенно установи контрол над топката. "Сините" обаче срещнаха трудности с ниския блок на домакините. Най-добрата възможност през първото полувреме бе гредата на Евертон Бала. Интересното е, че "драконите" имаха по-добри шансове след почивката, но и те не успяха да се възползват от тях. Така се стигна до самия край на двубоя, когато резервата Мустафа Сангаре влезе в ролята на герой за "сините".

Левски за малко да се издъни край Дунава

Срещата започна спокойно, като "сините" поеха контрол над топката, но не успяха да застрашат съперниковата врата. След четвърт час игра се стигна до първата по-интересна ситуация, когато Сержиньо от Левски пробва късмета си от далечна дистанция, но топката премина на сантиметри от целта. След това Кристиан Димитров засече кълбото с глава след корнер, но неточно. Секунди по-късно и Мехди Мубарик стреля, но там се отличи вратарят на "драконите" Георги Китанов с отлична намеса. Десетина минути преди края на първата част защитник на Дунав блокира хубав удар на Майкон. "Сините" продължиха да натискат и стигнаха до отлично положение в 39-а минута, когато единствено Китанов попречи на Рейналдо да се разпише. Секунди преди края Евертон Бала отправи прекрасен удар от далечна дистанция, но кълбото се отби в горната греда. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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След почивката срещата продължи идентично. Въпреки това първото по-интересно положение бе пред вратата на Огнян Владимиров, след като грешка на Бала позволи на Джордан Сейнт-Луис да стреля, но неточно. В 56-ата минута "драконите" получиха още една много добра възможност. Джордан Сейнт Луис се възползва от грешка на Кристиан Димитров и изведе Валиньо на отлична позиция, но той стреля право в ръцете на Владимиров. "Сините" отговориха с два удара на Майкон и Алдаир. В 78-ата минута появилият Мустафа Сангаре засече топката с глава, тя се отби в бранител на Дунав, след което Георги Китанов спаси. Така се стигна до третата минута от добавеното време, когато Мустафа Сангаре се оказа на точното място и донесе победата на Левски с гол с глава.

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