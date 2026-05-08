ЦСКА превзе „Ла Бомбонера“ - Момо Брахими отново блести за „армейците“

ЦСКА победи ЦСКА 1948 в мач от 33-ия кръг на Първа лига. Двубоят се игра на стадиона в столичния квартал Бистрица, който финансовият благодетел на домакините Цветомир Найденов галено нарича „Ла Бомбонера“, като завърши при резултат 1:0 за „армейците“. Единственото попадение в срещата падна в средата на второто полувреме и бе дело на Мохамед Брахими, който преди дни донесе успеха на „червените“ над Лудогорец с 1:0.

ЦСКА имаше по-чистите положения преди почивката

ЦСКА 1948 започна по-активно срещата и още в първите минути успя да натисне съперника си. Тимът от Бистрица бе много близо до гол в 10-ата минута, но ударът по диагонала на Мамаду Диало срещна десния страничен стълб на Фьодор Лапоухов. В средата на първото полувреме момчетата на Христо Янев можеха да поведат, след като Делова се оказа на добра позиция, но от няколко метра стреля над вратата.

До края на полувремето ЦСКА 1948 имаше още една много добра възможност. Елиас Франко получи отлично подаване от Витанов около точката за изпълнение на дузпа, но ударът му мина покрай вратата на гостите.

Мохамед Брахими отново донесе трите точки на ЦСКА

Втората част започна с натиск на ЦСКА, но Петко Панайотов и Теодор Иванов, от близко разстояние, не успяха да преодолеят Димитър Шейтанов. „Армейците“ стигнаха до гол в 58-ата минута. Мохамед Брахими бе изведен на отлична позиция от Джеймс Ето'о и с мощен удар по диагонала матира стража на домакините за 1:0.

В следващите минути по-интересните ситуации пред една от двете врати липсваха. Малко преди края на двубоя обаче ЦСКА трябваше да прави принудителна смяна, след като Джеймс Ето'о получи контузия. Малко преди последния съдийски сигнал „армейците“ вкараха и втори гол чрез Йоанис Питас, но той бе отменен заради засада.

Класирането в Първа лига

След успеха си ЦСКА събра 62 точки и временно се изкачи на второ място в класирането в Първа лига. ЦСКА 1948 са трети също с 62 пункта. Лудогорец се свлече на четвърта позиция с 60 точки, но и мач по-малко спрямо двата тима. Утре „орлите“ гостуват на Левски, които вече са шампиони.

