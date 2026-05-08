Зетят на Роберто Карлош на "Армията"? ЦСКА влиза в битка за лидер на "орлите"

Ръководството на ЦСКА подготвя мащабна селекция за предстоящия летен трансферен прозорец, а една от основните цели е полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси. Според информация на "Мач Телеграф", 28-годишният халф е с изтичащ договор и към момента няма изгледи да получи предложение за подновяването му от страна на разградчани.

Новината за интереса към Нареси идва в критичен момент за "армейците". До края на кампанията ЦСКА е изправен пред серия от тежки изпитания в плейофната фаза, където всеки пункт е от решаващо значение за крайното класиране. С оглед на колебливите игри в средата на терена през пролетта, "червените" се нуждаят от максимална концентрация в оставащите дербита, за да гарантират участието си в европейските клубни турнири. Именно липсата на стабилност в дефанзивен план подсилва амбициите на боса Валтер Папазки да инвестира сериозни средства в доказани имена от българското първенство.

Бразилецът, чиято пазарна цена се оценява на 1,5 милиона евро, е истински стълб в центъра на терена. Нареси не само познава отлично родната Първа лига, но и притежава лидерски качества, носейки неколкократно капитанската лента на "орлите". Интересен факт е, че негов агент е легендата Роберто Карлош, който е и негов зет. Карлош наскоро бе в България, за да проучи възможностите за бъдещето на своя клиент.

Въпреки слуховете за завръщане в родината му, близки до футболиста твърдят, че той предпочита да остане в Европа. Евентуално преминаване на "Българска армия" би било един от най-шумните трансфери по оста Разград - София, давайки на ЦСКА нужната класа за атака на титлата през следващия сезон.

