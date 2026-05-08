Официално: БФС остави един от най-емблематичните български клубове без лиценз

Един от най-емблематичните български футболни клубове Берое остана без лиценз за следващия сезон на Първа лига. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз обяви кой отбор какви лицензи ще получи за предстоящата кампания и отказа да удостовери годността на клуба от Стара Загора да вземе участие в елита на родния футбол. От Берое ще имат една седмица да обжалват решението и да представят необходимите документи, за да получат право на участие в Първа лига за следващия сезон.
БФС не издаде лиценз на Берое
Ето какво пише в съобщението на лицензионната комисия към БФС: "Във връзка проведено редовно заседание, Лицензионната комисия на БФС уведомява за следните решения:
Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:
„ПФК ЛЕВСКИ“ АД;
„ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948“ ЕАД;
„ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД, включително и женски отбор;
„ПФК ЦСКА“ ЕАД;
„ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД – условен лиценз;
„ПФК ЧЕРНО МОРЕ“ АД;
„ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД - условен лиценз;
„ПФК БОТЕВ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ;
„ПФК СЛАВИЯ 1913“ АД;
Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:
„ПФК БОТЕВ, ВРАЦА“;
„ПФК ЛОКОМОТИВ 1929“, гр. София;
„ФК СПАРТАК 1918“, гр. Варна
„ФК ДОБРУДЖА“, гр. Добрич;
„ПФК МОНТАНА“.
Комисията отлага решението за лиценз за ППЛ на:
"ФК ДУНАВ ОТ РУСЕ“ – необходимост от представяне на допълнителни документи;
„ПФК СЕПТЕВМРИ“, гр. София – необходимост от представяне на допълнителни документи.
Берое не покрива изисванията
Лицензионната комисия отказва издаването на лиценз за ППЛ на:
„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД - отказът е издаден на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част „Финансови критерии“. Решението подлежи на обжалване в срок от 7 календарни дни. В случай че клубът желае да оспори решението на Лицензионната комисия, трябва да представи съответните документи и факти, които да доказват съответствие с изискванията на ННКЛ, изд. 2025".
