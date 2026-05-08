Официално: БФС остави един от най-емблематичните български клубове без лиценз

Един от най-емблематичните български футболни клубове Берое остана без лиценз за следващия сезон на Първа лига. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз обяви кой отбор какви лицензи ще получи за предстоящата кампания и отказа да удостовери годността на клуба от Стара Загора да вземе участие в елита на родния футбол. От Берое ще имат една седмица да обжалват решението и да представят необходимите документи, за да получат право на участие в Първа лига за следващия сезон.

Ето какво пише в съобщението на лицензионната комисия към БФС: "Във връзка проведено редовно заседание, Лицензионната комисия на БФС уведомява за следните решения:

Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:

„ПФК ЛЕВСКИ“ АД;

„ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948“ ЕАД;

„ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД, включително и женски отбор;

„ПФК ЦСКА“ ЕАД;

„ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД – условен лиценз;

„ПФК ЧЕРНО МОРЕ“ АД;

„ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД - условен лиценз;

„ПФК БОТЕВ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ;

„ПФК СЛАВИЯ 1913“ АД;

Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:

„ПФК БОТЕВ, ВРАЦА“;

„ПФК ЛОКОМОТИВ 1929“, гр. София;

„ФК СПАРТАК 1918“, гр. Варна

„ФК ДОБРУДЖА“, гр. Добрич;

„ПФК МОНТАНА“.

Комисията отлага решението за лиценз за ППЛ на:

"ФК ДУНАВ ОТ РУСЕ“ – необходимост от представяне на допълнителни документи;

„ПФК СЕПТЕВМРИ“, гр. София – необходимост от представяне на допълнителни документи.

Берое не покрива изисванията

Лицензионната комисия отказва издаването на лиценз за ППЛ на:

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД - отказът е издаден на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част „Финансови критерии“. Решението подлежи на обжалване в срок от 7 календарни дни. В случай че клубът желае да оспори решението на Лицензионната комисия, трябва да представи съответните документи и факти, които да доказват съответствие с изискванията на ННКЛ, изд. 2025".

